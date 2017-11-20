Отец Владимир о богоугодном деле полицейских

«Останавливая нарушителя, полицейские не только охраняют правопорядок, но и ограничивают распространение зла в обществе», — об этом блюстителям законности рассказал протоиерей Владимир Новиков. Встречи прошли в Новодвинске и Архангельске.





По словам священника, за противоправным поступком всегда стоит мысль, которая зарождается в сердце человека в его сознании. Употребление алкоголя и наркотиков повреждает человека, и он нарушает не только Уголовный Кодекс, но и закон Божий — закон нравственных взаимоотношений между людьми.





«Охраняя порядок, полицейские отчасти содействуют осознанию человеком пагубности греха», — пояснил отец Владимир.





Отметим, что встречи с сотрудниками отделов будут проходить один раз в квартал.



