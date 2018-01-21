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Строительство перинатального центра в Архангельске благословили сверху

Архангельской области очень нужен перинатальный центр, заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Беглов, не так давно посетивший Архангельск.

И даже больше, кроме нашего региона такие центры нужны Карелии, Ленинградской и Псковской областям. В остальных субъектах округа они уже функционируют, но нуждаются в совершенствовании.

Наблюдатели делают вывод, что строительство перинатальных центров ни что иное, как программа Кремля (со всеми вытекающими), и дискутировать на эту тему просто бессмысленно.

Также полпред остановился на нехватке в регионах медицинских кадров. Были упомянуты Псковская, Ленинградская, Вологодская области и Республика Коми. Архангельская область в этот список не вошла… что совсем не соотносится с публикациями местной прессы, например, о ситуации в поселке Савинский.

Кроме этого перед главами регионов поставлена задача увеличить продолжительность жизни (не своей, населения) с 72.5 до 74 лет.

28 февраль 12:56 | : Будни

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