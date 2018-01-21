Любовь есть желание жертвовать собой

Бытие человека имеет смысл, только если он служит Творцу в рамках Его воли. Об этом рассказал глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов на встрече с молодежью Санкт-Петербургской епархии.

«Если приняли Православие, надо изучать его законы, — сказал отец Евгений. — В чем смысл человеческой жизни? Человек покупает вещи, чтобы они ему служили. Утюг — не чтобы колоть орехи, микроскоп — не чтобы заколачивать гвозди! Бытие любого творения имеет смысл, если служит творцу в рамках Его воли. Мы — творение Божие. Мы пришли в мир выполнить волю Божию!»

По словам отца Евгения, задача жизни — познать духовные законы, по которым развивается душа: «В Православии все просто и конкретно! Так построен человек, что любое чувство в нем определяется органом, который за это чувство отвечает. Зрение — глаза, звук — уши, обоняние — нос и так далее. Если нет глаз, нет зрения, нет языка — нет вкуса. Мы воспринимаем мир так, как настроены наши органы чувств, и наше восприятие зависит от того, здоровы ли они. Почему на вкус и цвет товарищей нет? Есть "хочу-не хочу", "люблю-не люблю", значит, есть душа. Глаза по-разному видят, уши по-разному слышат, а души по-разному любят! Если мы не занимаемся душой, не умеем любить!»

Епархиальный миссионер отметил, что выбор веры — это выбор правил, методик, догматов, по которым будет развиваться душа. «Если я душой не занимаюсь, я не умею любить. А любовь есть умение и желание правильно жертвовать собой. Мы пришли в мир, чтобы научиться правильно любить», — рассказал священник. Далее отец Евгений раскрыл принципы и правила любви. Об этом — слушайте аудиозапись встречи миссионера с петербургской молодежью по ссылке: https://youtu.be/tgjJ8LPCMws

(по материалам Архангельской епархии)