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Еще одна жертва Красного террора. Тайна мученической кончины сурской монахини

…Она, можно сказать, для нас она святая, как Бог там прославит, не прославит, а мы прославляем ее, что она выдержала такие страсти ради Бога

В конце сентября 2017 г. в пос. Пертоминск Приморского района Архангельской области состоялась установка Поклонного креста, посвященного жертвам Пертоминского исправительно-трудового лагеря (далее – ИТЛ) (1920–1923), явившегося предтечей Соловецкого ГУЛАГа. Участие в воздвижении святыни приняли прихожане храма свв. Кирилла и Мефодия г. Северодвинска, Покровского храма г. Новодвинска и других церквей. Когда Ольга Воронова – директор Центра развития туризма Приморского района и руководитель паломнической епархиальной службы «Архангел» предложила мне принять участие в поездке в Пертоминске, я сразу же согласилась, несмотря на все возможные трудности этой поездки. 

Мероприятие прошло в рамках проекта «Подвиг Веры», ставшего победителем международной грантового конкурса «Православная инициатива». Цель проекта заключалась в восстановлении памяти о жертвах политических репрессий советского периода государства. Гражданская война и последовавшие за ней репрессии привели к появлению сети концлагерей и спецпоселений на Архангельском Севере. Десятки тысячи жертв – священников, офицеров, врачей, педагогов, ученых, крестьян, представителей различных партий были сосланы на Север, где нашли свой последний приют.

История Архангельской область неразрывно связано с трагическими страницами первых десятилетий советской власти. ИТЛ были открыты в Пертоминске, Холмогорах1, Шенкурске. В 1921 году эти лагеря стали называться Северными лагерями особого назначения (СЛОН). В 1923 г. на Соловецких островах был создан Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения (УСЛОН или СЛОН) ОГПУ2, всего на территории Архангельской области действовала 7 Исправительно-трудовых лагерей.3 Поселок Пертоминск находится на Летнем береге Белого моря. Чаще всего, закрывая монастырь, советская власть открывала в нем концентрационный лагерь. В 1920 г. после закрытия Пертоминского Спасо-Преображенского мужского монастыря на его базе был создан ИТЛ. Наравне с Холмогорским, Пертоминский ИТЛ несколько лет был одним из самых жестоких по режиму содержания заключенных в нем и считался штрафным изолятором для заключенных других лагерей4

В поездке в Пертоминск принимали участие Благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков, прихожане Свято-Никольского храма из Северодвинска и из храма Сошествия Святого Духа Новодвинска. 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, в Пертоминске был установлен шестиметровый Поклонный крест. Его сделали участники православного молодежного клуба «Возрождение» из г. Северодвинска. Красно-коричневый цвет креста символизирует цвет крови, пролитой в этих местах.  Он был установлен в деревянный сруб, заполненный камнями, которые один за другим поднимали по крутому берегу моря участники поездки. Вечером в Доме культуры состоялись чтения, посвященные истории Пертоминска.

На обратном пути, когда мы уже возвращались в Архангельск, на пароме, следовавшим через Унскую губу Белого моря, ко мне неожиданно подошла женщина из г. Северодвинска, оказавшаяся Александрой Алексеевной Алешинкиной, и попросила меня помочь восстановить память о сурской монахине, убитой, по ее словам, красноармейцами в 1930 г. д. Покшеньге (Кобелево) Пинежского района. Вначале несколько слов скажу о самой Александре Алексеевне. Она родилась в д. Шотовой Пинежского района Архангельской области в 1950 г., сейчас живет в г. Северодвинске и является прихожанкой Свято-Никольского храма. Она часто ездит в д. Покшеньгу Пинежского района, где находятся могилы ее родственников.

Александра Алексеевна рассказала мне историю о трагической судьбе девушке-монахине из Сурского Иоанно-Богословского женского монастыря, спасшейся после его закрытия в 1920 г. и замученной красноармейцами в 1930 г. в д. Покшеньге Пинежского района, где она скрывалась все это время. Эта трагическая история до сих пор бытует среди местного населения. Местные жители сохранили имя этой девушки - это Шангина Валентина Павловна, 1912 г.р.

Вначале обратимся к событиям, связанным с закрытием Сурского монастыря. Датой закрытия Сурского монастыря стало 8 декабря 1920 г, когда Сурский волостной съезд Советов постановил ликвидировать монастырь5. Произошло это после принятия Декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принятого Советом народных комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года и вступившего в силу 23 января (5 февраля) 1918 года6. По рассказам местных жителей, в начале войны монахинь, оставшихся на Пинежье, арестовали7. Часть бездомных монахинь переехала в Архангельск и жила полулегально на чужих квартирах.

Одна из спасшихся после разорения Сурского монастыря монахинь с 1920 по 1930 гг. жила в Покшеньге (Кобелево) и работала в покшеньгских храмах. В Покшеньге (Кобелево) были две храма - Церковь во имя вкмч. Георгия и холодная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.8 Московские исследователи, побывавшие в Покшеньге в 1990-е гг. пишут: «После закрытия прихода в теплой Георгиевской церкви попеременно располагались школа и клуб. Холодная Никольская церковь в течение многих лет стояла запертой: в основном помещении было складировано имущество обеих церквей – книги, иконы, подсвешники и проч., а подклеть использовалась под школьный склад. Все имущество сгорело вместе с церковью в пожаре, случившемся в 1960-е гг. от молнии (одну обгорелую икону из Никольской церкви мы видели в доме жительницы д. Немнюга). На месте пожарища были выстроены новые здания школы и детского сада»9.

Александра Алексеевна рассказала мне, что узнала об этой истории случайно. Несколько лет назад она приехала в Покшеньгу, чтобы установить крест на могиле своего сына, умершего в младенчестве, но т.к. ее сын умер некрещеным, то священник не разрешил ей установить его. Не зная, что делать с этим крестом, она стала искать могилу, на которой можно было бы его установить. Тогда двоюродная сестра посоветовала ей установить крест «на могиле девушки-монахини». Прежде чем перейти к рассказу Александры Алексеевны, необходимо дать исторический контекст этого события, связанный с усилением преследования священнослужителей в 1929 г., последовавшего после появления циркулярного письма ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» (Утверждено ЦК ВКП(б) 24 января 1929 г.)10

Привожу дословно рассказ Александры Алексеевны об этих событиях: «…А потом, значит, получается так, сообщили враги в центр, в Карпогоры или в Архангельск. Пришли красноармейцы специально по этому поводу, чтобы ее убрать. И вот, в храме они ее все пытали, насиловали и до такой степени пытали, что она была уже мертвая и подкинутая потом после этого всего в деревню, на дорогу вынесена прямо. Когда люди нашли ее, похоронили, а красноармейцы - пять человек, наверно, или три, я не знаю точно, но она говорила, что три и пять, говорит, было послано…».

Местные жители похоронили девушку, на ее могиле был установлен крест, на котором значится ее имя. Сейчас за могилой ухаживает второе поколение местных жителей, на могиле высаживают цветы. «Крест у неё еще был в хорошем состоянии, такой добротный. Потом, значит, и цветочки были, могилка значимая. Они ухаживали за этой могилкой». (А.А. Алешенькина)

Все эти годы А.А. Алешенькина пытается донести информацию об убитой монахине до сообщества. Она заказывает панихиду о ней и сорокоусты, читает поминальные молитвы. Она говорит: «Ну, она, как можно сказать, для нас она святая, как Бог там прославит, не прославит, а мы прославляем ее, что она выдержала такие страсти ради Бога, во славу. Вот».

Никольский храм, в котором была убита монахиня, неоднократно горел. Но народная память относит пожар храма к 1930 г. и связывает его с убийством монахини, и последовавшей за ним карой. По словам местных жителей, все красноармейцы, убившие девушку, сгорели во время пожара:

«Так они и не ушли из этой деревни. Они все погибли тут. Начался пожар в храме, и вот в этом пожаре они все как бы все и погибли. Как они погибли, может кто-то их…, может гроза была, сильная гроза была после этого. Они не смогли уйти. Все они тут и легли». (А.А. Алешенькина)

Я попыталась найти информацию о монахине в биографическом справочнике «За веру Христову», но вместо этого обнаружила, что в Покшеньгском храме служил отец В.П. Шангиной - Шангин (Шаньгин) Павел Васильевич. 11 Во время убийства дочери его не было в деревне, т.к. в это время он был арестован. Привожу информацию из книги.

«Шангин (Шаньгин) Павел Васильевич, священник. 1878, 29 мая - родился в деревне Юрьегорская Онежского уезда Арх-й губернии. Сын священника. Окончил Духовную семинарию, миссионерские курсы. Служил в церкви Покшеньгского прихода Пинежского уезда Арх. губ. 1919,1930 - кратковременно содержался под стражей за "антисоветскую агитацию". 1936,26 мая - арестован по обвинению в " контрреволюционной агитации". 1936, 15 октября - по постановлению особого совещания НКВД СССР заключен в ИТЛ на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна. 1989, 3 августа – реабилитирован»12.

В 1969 г. церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая сгорела от молнии, а в 2015 г. на месте бывшей Никольской церкви был установлен и освящен 4-х метровый Поклонный Крест.

Н.В. Дранникова, доктор филологических наук,

профессор Северного Арктического федерального университета

1 Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923. М.: Изд-во «P.S.», 1990. С. 61, 135.
2 Постановление СНК СССР от 2 ноября 1923 года «Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ».
3 Коротаев В.И. На пороге демографической катастрофы: принудительная колонизация и демографический кризис в Северном крае в 30-е годы XX века. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2004. С. 63.
4 Харитонова Я. Э. ГУЛАГ на Летнем берегу Белого моря // Пертоминск. Грани истории. Сб. материалов по истории Пертоминска. Архангельск, 2018. С. 27-36.
5 Пащенко Е.В. Сурский Иоанно-Богословский женский монастырь // Поморская энциклопедия: В 5 т. Т. 4: Культура Русского Севера / Гл. ред. и сост. А.А. Куратов. Архангельск, Изд-во Помор. ун-та, 2012. С. 524.
6 Об отделении церкви от государства и школы от церкви // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. С. 286–287.
7 Мерзлая О.И., Данилова С.В. Сурский Иоановский женский монастырь // Поморская энциклопедия: В 5 т. Т. 5: Города, районы, люди Архангельского Севера / Гл. ред. Е.В. Кудряшова. Архангельск, 2016.С. 805.
8 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Архангельск, 1895. Вып. 2: Уезды Шенкурский, Пинежский, Мезенский и Печорский. С. 249–250.
9 Иванова А.А., Калуцков В.Н., Фадеева Л.В. Материалы к этнокультурному атласу «Святые места Пинежья» // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Вып. 2. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 197-199.
10 Цит. по «Архивы Кремля». В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. М.; Новосибирск, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), «Сибирский хронограф», 1997. С. 414-418.
11 За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник / Сост. С.В. Суворова. Архангельск: Православный издательский центр. 2006. С. 608.
12 За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник / cост. С.В. Суворова. Архангельск: Православный издательский центр. 2006. С. 608.

(по материалам Архангельской епархии)

27 февраль 10:10 | : Будни / Верую

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