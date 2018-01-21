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Хоть в Анапу, хоть в Анталью. Игорь Годзиш заглянул по делам в аэропорт "Архангельск"

Синхронизировать планы муниципалитета и администрации Аэропорта «Архангельск» - такова основная цель переговоров, которые сегодня провели глава города Игорь Годзиш и директор аэропорта Ваге Петросян.

900 тысяч пассажиров в год обслуживает аэропорт «Архангельск» на сегодняшний день, а после реконструкции здания его пропускная способность значительно увеличится. Через стеклянные стены уже сейчас можно увидеть, что помещения будущего международного терминала находятся в большой степени готовности. До конца текущего года здесь будет завершена внутренняя отделка и оснащение необходимой инфраструктурой.

- Аэропорт строился в 60-е годы, когда не было даже речи о международных рейсах. Чтобы развивать это направление, нужно соответствовать времени. Реконструкция здания позволит пассажирам чувствовать себя гораздо комфортнее, пользоваться современными сервисами. Мы получим возможность активно привлекать новые авиакомпании – российские и зарубежные, чтобы у архангелогородцев был широкий выбор для путешествий и удобство при совершении деловых поездок, - рассказал о планах директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.

Еще одна волнующая для горожан тема – состояние территории у аэровокзала. Уже на следующей неделе здесь начнется установка новой парковочной системы, а до конца апреля привокзальная площадь должна значительно преобразиться. Здесь появится зеленая и пешеходная зоны, выделенная подъездная полоса для общественного транспорта и две парковки: на 100 машиномест для тех, кто оставляет транспорт на время отъезда, и еще на 200 автомобилей – для встречающих и провожающих. Организация движения и обустройство стоянок приобретает особую актуальность в канун высокого сезона, тем более, что в планах аэропорта – увеличения количества прямых рейсов по южным направлениям – в Сочи, Симферополь, Анапу и Анталью.

- Для Архангельска масштабная модернизация аэропорта - это важный инфраструктурный проект, который затрагивает интересы многих горожан. Большое значение имеет состояние аэровокзала и для имиджа города. Уже сейчас мы приступили к подготовке к следующему Международному Арктическому форуму. Важно синхронизировать работы, касающиеся благоустройства территории у аэровокзала и подъездных путей. Взаимодействие позволит выполнить все задачи комплексно, на высоком уровне и в срок, - пояснил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Аэропорт Архангельск – один из крупных работодателей: здесь трудится более 500 человек. В рамках рабочей поездки градоначальник встретился с руководителями служб и ответил на вопросы, касающиеся развития города и взаимодействия с предприятием.

 

26 февраль 17:28 | : Будни

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