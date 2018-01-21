Осужденных в Архангельской области "берут на геном"

Согласно закону осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности, должны пройти геномную регистрации. В первую очередь образцы ДНК берутся у лиц, которым в скором времени предстоит освобождение. В колониях УФСИН России по Архангельской области за прошлый год почти две с половиной тысячи осужденных подверглись этой процедуре. Об этом сообщает пресс-службы регионального управления



Специалисты учреждения успокаивают своих будущих «клиентов» - процедура взятия биоматериала достаточно проста, кровь у осужденных берет медицинский работник исправительного учреждения, которая наносится на карту-носитель и отправляется на хранение. Данную процедуру начали проводить в России с 2012 года.



Биоматериал получают путем взятия крови у осужденного, которая наносится на карту-носитель и направляется для исследования и хранения в экспертно-криминалистический центр УМВД по Вологодской области. Далее геномная информация заносится в федеральную базу данных и будет храниться до смерти осужденного.