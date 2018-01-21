Архангельские эксперты ОНФ настаивают на доработке территориальной схемы обращения с отходами

Совещание в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» прошло в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Архангельской области. На нем шла речь о реализации новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона. В совещании приняли участие эксперты ОНФ, представители профильных ведомств и природоохранной прокуратуры.

Напомним, в Архангельской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, но она не доработана и до конца не скорректирована. Тем не менее действия по транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО выполняются. Эксперты ОНФ отмечают, что не все виды отходов включены в территориальную схему, кроме того, не решен вопрос с жидкими бытовыми отходами. В территориальную схему включены объекты размещения отходов, не включенные в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), в некоторых муниципальных образованиях не урегулированы вопросы с транспортной логистикой.

«Безусловно, мы ждем, чтобы приступил к работе региональный оператор. Однако конкурс по его отбору затягивается по разным причинам. Одна из них – высокая конкуренция на рынке подобных услуг, – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе Айман Тюкина. – Со стороны муниципальных образований, предприятий, занимающихся обращением отходов, надзорных органов (управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора) идет много нареканий к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что территориальная схема должна быть доработана с учетом предложений всех заинтересованных лиц, так как содержит сведения, не соответствующие фактическим данным. Это может привести к увеличению тарифа для населения и росту новых несанкционированных свалок».

По итогам совещания региональное отделение ОНФ подготовит предложения по доработке территориальной схемы с учетом специфики Архангельской области, обратит внимание региональных ведомств на труднодоступность ряда муниципальных образований.