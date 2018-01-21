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"Хранить историю побед". Поздравление с Днем защитника Отечества от Игоря Годзиша

23 февраля – день мужества и доблести многих поколений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу.

Это дань памяти нашим прославленным ветеранам, которые отстояли страну в самой страшной войне. Это праздник современных солдат и офицеров, которые делом своей жизни выбрали службу Отечеству и с честью исполняют свой долг.

23 февраля – важная дата и для мальчишек, которые пока только мечтают о службе и военной форме. В нашей стране к защитникам Отечества всегда относились с любовью и гордостью, потому что на его охрану рубежей России вставали самые сильные и смелые люди, для которых слова «долг» и «честь» оставались главными жизненными ориентирами. Наша задача - хранить историю побед и армии, традиции и память.

Желаю защитникам Отечества, всем архангелогородцам здоровья, мира и благополучия! Город воинской славы Архангельск торжественным салютом озарит мирное небо в День защитника Отечества!

Глава Архангельска Игорь Годзиш

23 февраль 12:33 | : Будни

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