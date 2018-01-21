"Военная служба по плечу только сильным". Игорь Скубенко поздравил горожан с Днём Защитника Отечества

Товарищи офицеры и матросы! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!



Сегодня мы чествуем тех, кто служит или служил в Вооружённых Силах. Всех, кто беззаветно предан своей Родине, кто стоит на страже безопасности государства, общества и каждого из нас!



В Северодвинске практически каждая семья связана с Армией и флотом. У нас много военных династий, где из поколения в поколение выбирают ратный труд, престиж и статус которго доказаны самой историей нашего государства.



Военная служба по плечу только сильным людям. Она учит достижению цели, умению в нужный момент собрать волю в кулак и совершить, казалось бы, невозможное.



Сегодня, когда геополитическая обстановка накалена, когда каждый день наши военные вынуждены осаживать провокаторов в воздухе, на земле и на море, защищать интересы нашего государства за рубежом, важность служения Родине значительно возросла.



Вы знаете, что у нашей страны нет агрессивных целей или имперских амбиций. Мы никому не угрожаем. Но боеспособность нашей армии и флота - не только важнейший фактор национальной безопасности, но и необходимое условие, действительно, мирного развития страны.



Успех укрепления обороноспособности России во многом зависит от социального самочувствия военнослужащих. От того, как устроена и ваша служба, и ваша повседневная жизнь.



Со своей стороны, мы стараемся делать всё возможное, чтобы обеспечить нашим военным и их семьям комфортный быт, интересный и разнообразный досуг. Создаём условия для развития талантов.



Еще раз поздравляю вас c праздником. С праздником, который давно стал в нашем городе и стране одним из самых любимых и почитаемых. И это ещё раз говорит об уважении северодвинцев к своим защитникам и устоям сильной, непобедимой России!



Я желаю всем успехов, здоровья и благополучия.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко