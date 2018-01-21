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"День, когда приятно дарить подарки мужчинам". Поздравление с 23 февраля от Ольги ОСИЦЫНОЙ

Известно – женщины любят получать подарки. Особенно от мужчин, которые им нравятся.

Но есть день в году, когда так приятно дарить подарки своим мужчинам. В том числе и тем, кому еще предстоит стать защитниками Отечества, как моему сыну.

Это 23 февраля!

В юности с подругами мы по-девичьи обсуждали достоинства того или иного кавалера. И предпочтение почти всегда отдавалось прошедшим армейскую службу. У таких парней было больше шансов на наше расположение. Ибо это были уже не юноши, а мужчины, и возраст здесь ни при чем.

Февраль, как известно, самый суровый месяц года, особенно у нас, на севере! Наверное, именно поэтому самый большой и самый мужской праздник появился в феврале (если на секунду забыть об исторических нюансах). Охраняя нашу Родину, вы охраняете нас – всех тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке.

Поздравляю вас, настоящие мужчины!

Здоровья, удачи, любви и надежного тыла!

Просто Ольга ОСИЦЫНА

23 февраль 08:33 | : Будни

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