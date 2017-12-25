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Виктор Павленко: Отечество нужно беречь и защищать!




Сенатор Виктор Павленко поздравляет с Днем защитника Отечества всех жителей столицы Поморья и Архангельской области.


- Сегодня, в день 100-летнего юбилея Красной Армии, мы поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, всех военнослужащих, сегодня находящихся на боевых постах, всех жителей Поморья и его столицы – города воинской славы Архангельска!


Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил Отечеству, несет боевую вахту сейчас. И всем, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем государстве.


В этот замечательный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и мирного неба над нашей Россией!


 

 
22 февраль 10:19 | : Будни

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