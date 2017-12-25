Виктор Павленко: Отечество нужно беречь и защищать!













Сенатор Виктор Павленко поздравляет с Днем защитника Отечества всех жителей столицы Поморья и Архангельской области.





- Сегодня, в день 100-летнего юбилея Красной Армии, мы поздравляем с праздником наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, всех военнослужащих, сегодня находящихся на боевых постах, всех жителей Поморья и его столицы – города воинской славы Архангельска!





Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил Отечеству, несет боевую вахту сейчас. И всем, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем государстве.





В этот замечательный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и мирного неба над нашей Россией!



