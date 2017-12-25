Митрополит Даниил: Жизнь дана, чтобы мы приносили покаяние

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 20 февраля совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Богослужение прошло в Никольском храме Северодвинска.

В проповеди владыка отметил, что покаянный канон — шедевр христианской мысли: «Преподобный Андрей Критский был избранным угодником Божиим. Такие люди часто претерпевают гонения, лишения, неудобства для того, чтобы душа их отрешилась от всего земного и устремилась к единому Богу. Будущий святой Андрей не разговаривал до семилетнего возраста, он был нем. Но однажды после Причастия Святых Христовых Таин разрешились его уста, чудо Божие запечатлелось в детском сердцем и вызвало устремление — в 14 лет он ушел в братство Гроба Господня в Иерусалиме. Через сердце святой пропустил многие житейские вещи. Добродетели Христовы он собрал воедино и вместе с дарами доброделания он стяжал глубочайшее покаяние, которое смог изложить в своем каноне покаянном».

Далее владыка рассказал, что один из библейских персонажей, представленных в каноне, — Каин, убивший своего брата из зависти и потому проклятый Богом. «Каин, будучи злым, не принес покаяния. Господь спросил его: "Где брат твой?" "Разве я сторож брату своему?" — ответил Каин. Создатель увидел, что покаяния нет, и проклял Каина. Будем помнить, что жизнь дана для покаяния. Нет греха, который превосходил бы милосердие Божие. По святому Иоанну Лествичнику, есть три состояния бытия. Никогда не падать — ангельское состояние. Падать и восставать — удел человеческий. Падать и не каяться — это состояние бесовское», — предостерег от теплохладности и легкомыслия владыка.

По словам архипастыря, от хорошей жизни люди часто погружаются в далекое от смирения и покаяния самодовольство: «Почему мы не живем так сытно, как Европа? Потому что мы бы тогда погрязли во грехах. Где испытания, где страдания, там легче приносить покаяние. Когда всего много, человек забывает про Бога. Одна из человеческих черт — непостоянство. Это грех. Когда стоим на молитве, уверенно обещаем себе исправить жизнь, но потом выходим и удивляемся тому, что сердце опять стало прежним. Непостоянство человеческой природы — последствие грехопадения. Храм Божий помогает обуздать это непостоянство. Когда чувствуем, что сердце не слушается, нужно идти в церковь, читать молитвы, отрывки из святых отцов или Писания. Нужно как можно быстрее возвращать теплоту!»

Владыка призвал северодвинцев провести великопостное время для пользы духа. «Поздравляю с тем, что мы сподобились дожить до спасительного поста, когда глубокое покаяние проникает в наши сердца, — сказал митрополит Даниил. — Сейчас храмы открыты, Причастие постоянно преподается желающим. А еще не так давно не было в этом городе ни одного храма! Люди отходили в мир иной без напутствия, без покаяния. Сейчас все есть, так будем же пребывать в покаянии и активно вести духовную жизнь!»

(по материалам Архангельской епархии)