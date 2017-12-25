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Виктор Павленко: Наша земля растит настоящих патриотов. История школьника, спасшего двоих людей

23 февраля, в День защитника Отечества сенатор Виктор Павленко вручит высокие награды жителям Поморья.

Награждение пройдет на гала-концерте Всероссийского фестиваля Городов воинской славы и Городов-героев «Помним. Гордимся. Верим».

Как сообщил Виктор Павленко, в ноябре прошлого года Советом Федерации был инициирован Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети - Герои. Одним из первых героев, награжденных в рамках проекта, стал Захар Гурьев. 28 мая 2017 года 15-летний ученик Осиновской школы Виноградовского района Архангельской области Захар Гурьев услышал крики о помощи со стороны луга, затопленного пойменной водой. Увидев двух тонущих людей, он на весельной лодке доплыл них, самостоятельно поднял на борт и доставил на берег. Постановлением Высшего Совета Российского Союза спасателей Захар Гурьев награжден медалью «За мужество в спасении».

«В жизни всегда есть место подвигу. Их совершают не только взрослые, но и представители молодого поколения. Самоотверженный поступок Захара, подтверждает, что наша молодежь достойна славы героических дедов!» - отметил Виктор Павленко.

Почетной грамотой Совета Федерации награждена Галина Григорьевна Валова, сотрудник областного Центра патриотического воспитания молодежи, инициатор и автору программы дополнительного образования «Соловецкие юнги».

«Активность нашей молодежи должна быть социально значимой. Патриотизм – это социальное качество и его можно и нужно прививать подрастающему поколению. Почти 15 лет в Архангельске успешно работает уникальная образовательная и воспитательная программа «Соловецкие юнги», благодаря которой тысячи мальчишек и девчонок растут настоящими патриотами России», - подчеркнул сенатор.

Большую роль в сохранении и развитии традиций патриотического воспитания молодежи играет впервые проведенный в 2011 году по идее Виктора Павленко фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим». В этом году участие в фестивале принимают представители из четырех Городов-героев - Санкт-Петербурга, Севастополя, Мурманска, Смоленска, и тринадцати Городов воинской славы - Архангельска, Анапы,  Великих Лук, Великого Новгорода, Выборга, Коврова, Наро-Фоминска, Полярного, Пскова, Старой Руссы, Твери, Туапсе и Хабаровска.

«Очень важно, что у творческой молодежи есть возможность рассказать о своих замечательных, великих городах. Особый смысл этому творчеству придает патриотическая направленность фестиваля. И нет лучше идеи, чем идея патриотизма, любви к своей Отчизне, к своему городу, которая объединяет и сплачивает нашу Россию», - уверен сенатор.


 

 

21 февраль 15:12 | : Будни

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