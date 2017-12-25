В Архангельской области наградные листы получат родственники погибших на войне

22 февраля в 14.30 на базе архангельского зонального центра патриотического воспитания (военно-патриотический клуб «Орден») состоится заседание межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию при губернаторе области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Это традиция, когда перед Днем защитника Отечества глава региона вручает родственникам бойцов и командиров Красной Армии, награждённых в годы Великой Отечественной войны, копии приказов о награждении и наградные листы.

Кроме того, в рамках заседания будет рассмотрен вопрос, касающийся работы над Книгой Памяти Архангельской области, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Туда же включены военнослужащие, павшие в ходе военных действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в локальных военных конфликтах. Что фактически уравнивает всех, отдавших жизнь вместе с воинским долгом Родине.