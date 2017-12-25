Для тех, кто носил и носит погоны. Подарок настоящим мужчинам от холдинга «Аквилон Инвест»

Накануне Дня защитника Отечества холдинг «Аквилон Инвест» объявляет акцию «Генеральские погоны».

Только до 28 февраля на 23 квартиры в нескольких жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» предоставляется эксклюзивная скидка до 230 тыс. рублей. Все подробности можно узнать в центральном офисе компании на ул. Попова, 14, 6-й этаж. Телефон 65-00-08.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.