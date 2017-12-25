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Как аэропорт "Архангельск" отметил свой 55-летний юбилей.

5 февраля 2018 года аэропорт «Архангельск» отметил свое 55-летие. В 2018 году 95-летний юбилей отметила и гражданская авиации России.

Свой более чем полувековой юбилей аэропорт «Архангельск» встретил достойно. В 2017 году совершено 5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов.

- К своему 55-летнему юбилею международный аэропорт «Архангельск» поставил рекорд нового периода своей истории: за год принял 893 560 пассажиров! В этом заслуга большого и профессионального коллектива нашего предприятия, Правительства Архангельской области, наших партнеров и друзей. Сегодня аэропорт «Архангельск» – это стабильно работающее предприятие на Севере России Мы восстанавливаем региональную сеть аэропортов, возрождаем авиацию Севера и настроены на новые рекорды, - такие слова звучали в поздравлении генерального директора АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвеловича Петросяна.

В настоящее время воздушная гавань Севера динамично меняет свой облик: проводятся масштабные ремонтные и строительные работы, закупается новое оборудование, создаются современные комфортные условия для пассажиров. Международный аэропорт «Архангельск» является центром транспортной инфраструктуры, занимает лидирующие позиции по динамике развития и производительности труда на Северо-Западе России, имеет стратегически важное значение для развития региона в целом.

В преддверии праздника профсоюз предприятия организовал товарищеский матч по мини футболу среди авиапредприятий региона, в котором приняли участие команды АО «Аэропорт Архангельск», Архангельского центра ОВД и АО «Второй Архангельский объединенный авиаотряд».

Напомним, что с момента своего образования в 1963 году аэропорт «Архангельск» начал активно заниматься социальными программами. Был образован профсоюз предприятия, организованы первые туристические поездки, стали традицией общественные смотры, появилась «Доска почета». И всегда сотрудники аэропорта активно занимались спортом: лыжные гонки, плавание, шахматы, настольный теннис, футбол, рыбалка… 

Вот и во время «юбилейной» товарищеской встречи команда аэропорта выступила достойно. Болельщики горячо поддерживали своих коллег, в честном поединке третье место заняла команда второго авиаотряда, второй стала команда центра ОВД, а перевес с самого начала матча был на стороне команды - юбиляра АО "Аэропорт Архангельск". Результат - первое место!

Но все же главный итог товарищеской встречи – полученный заряд энергии, общее сплочение и оптимизм!

В день юбилея аэропорта, 5 февраля, руководством предприятия в терминале был организован радушный прием для всех вылетающих и прилетающих пассажиров. Партнеры аэропорта компании «САМОВАР», "Скай Лаунж", ресторан «Архангельск" и АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" приготовили фирменное угощение, маленькие пассажиры получили вкусные северные козули. А все пассажиры от мала до велика всех рейсов юбилейной даты – магниты и приветствия от друзей аэропорта - Волонтерского центра САФУ имени М.В. Ломоносова.

В рамках юбилея совместно с компанией «Браумастер» и при поддержке партнеров аэропорта состоялось открытие уличной выставки на территории предприятия, посвященной истории аэропорта «Архангельск» и гражданской авиации. Выставка продолжит свою работу в течение месяца.

5 февраля 2018 года в областном театре драмы имени М.В. Ломоносова состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею гражданской авиации России и юбилею аэропорта «Архангельск». В холле областного театра была организована выставка о современной истории аэропорта, представлена униформа бортпроводников, агента службы организации перевозок, пилотов и руководства гражданской авиации.

Центральными экспонатами выставки стали авиамодели, изготовленные участниками областного конкурса авиамоделирования «Крылья Поморья», который проводился в целях продвижения традиций малой авиации на Европейском Севере, поддержки одаренных детей, занимающихся авиамоделированием.

Победителем конкурса «Крылья Поморья» стал Иванов Олег – воспитанник Архангельской воспитательной колонии, выполнивший модель самолета Ил-2 под руководством Шарипова Радика Вильевича.

Ил-2 – советский штурмовик, созданный в конструкторском бюро Ильюшина перед Великой Отечественной войной, серийно стал выпускаться с февраля 1941 года. Из-за частичного бронирования кабины имел прозвище «летающий танк». Сыграл значительную роль в победе в Великой Отечественной войне. На Европейском Севере этот самолет базировался с 1943 года на военном аэродроме «Африканда» в 668-ом штурмовом авиационном полку.

Данный полк был сформирован еще в 1941 году, и прибыл на станцию Обозерская 30 декабря этого года, где и находился в течение месяца. Правда, тогда он был укомплектован другим, не менее известным самолетом Р-5 (Поликарпова).

С января 1942 года был перебазирован в Мурманскую область на аэродром «Африканда», где с 1943 года был укомплектован штурмовиками Ил-2. Данный полк производил в ночное время бомбардировки финских аэродромов, прикрывая разгрузку транспортных кораблей наших союзников. В 1943 году, данный полк был выведен в резерв.

Руководство аэропорта «Архангельск» также приняло решение отдельно отметить работу 11 летнего конкурсанта Руслана Копалина, ученика 5 класса Талажской средней школы (Руководитель кружка - Наталья Владимировна Калгашкина). Как назвал сам ребенок модель самолета - «Трудяга АН».

Дни юбилея стали яркими и запоминающимися для ветеранов и работников аэропорта. Более 40 работников предприятия были удостоены наград регионального и российского уровней, лучшие работники и актив ветеранов предприятия были удостоены юбилейных медалей гражданской авиации, а все работники аэропорта получили памятные сувениры и юбилейные значки.

6 февраля состоялись экскурсия для ветеранов аэропорта и чаепитие, на котором генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» вручил юбилейные медали активу и поздравил старших коллег с праздником.

Серия юбилейных мероприятий завершилась споттингом для журналистов и фотографов-любителей, которые получили уникальную возможность в юбилейный День гражданской авиации России сделать интересные кадры самолетов на взлете.

К следующему юбилею аэропорт «Архангельск» ставит для себя новые планки и задачи: будет введена в строй вставка, соединяющая павильоны аэропорта, сделана подсветка, озеленение территории, и аэропортовый комплекс приобретет завершенный эстетический вид. Возродится региональная сеть малых аэропортов, завершится благоустройство привокзальной территории, а аэропорт «Архангельск» примет своего миллионного пассажира за год!

                             

19 февраль 16:34 | : Будни

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