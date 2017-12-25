Украинский борщ побил щи и харчо. Кулинарные предпочтения россиян на февраль 2018 года

По данным федерального социологического исследования на февраль 2018 года, любимым блюдом россиян стал украинский борщ.



Возглавили рейтинг самых любимых кулинарных блюд в России: украинский борщ (23%), сибирские пельмени (14%) и блины (9%).



Далее следуют: жареная / запеченная курица (6%), шашлык (5%), пицца (3%), плов (3%), суши / роллы (2%), холодец (2%), различные котлеты (1%) и бургеры (1%).



Самыми популярными кухнями мира в России по результатам исследования стали: украинская, русская, итальянская, узбекская, японская и грузинская.



Потребительский рейтинг первых блюд был сформирован следующим образом: борщ (1), щи (2), харчо (3), шурпа (4), гороховый (5), куриный (6), том-ям (7), окрошка (8), хаш (9) и рассольник (10).



Эксперты отмечают, что на гастрономические предпочтения россиян имеет сильное влияние область проживания респондентов. Например, в Санкт-Петербурге самым популярным первым блюдом стал рассольник, а в Москве - борщ.



Среди любимых блюд россиян, помимо национальных, кавказских и азиатских блюд, также встречаются блюда европейской кухни… но реже, чем хотелось бы.