Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В школах Архангельска усиливают службу безопасности

Первую рамку металлоискателя установили в школе № 77, расположенной на улице Дежневцев на Бакарице. В течение месяца устройства появятся во всех учебных заведениях.

О том, что школы необходимо оборудовать металлодетекторами, речь шла на координационном совете глав муниципальных образований Архангельской области.

– Архангельск – один из первых муниципалитетов, который оперативно реализовал эту задачу на практике. Средства на приобретение оборудования выделил глава города Игорь Годзиш из резервного фонда. Всего у нас закуплено 66 металлодетекторов, еще 24 будут поставлены из федерального центра. Для школ сегодня важен вопрос охраны жизни и здоровья учеников и педагогов. Кроме того, установка металлодетекторов поможет обеспечить безопасность во время выборов, так как в 50-ти наших школах располагаются избирательные участки, – рассказал заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.

Компания-поставщик электронных приборов сегодня справляется со своими обязательствами и укладывается в обозначенные сроки. Муниципалитет контролирует все этапы работ, включая монтаж, поскольку эта система должна служить учреждениям долгие годы.

– Одна из задач любой образовательной организации – это обеспечение безопасности детей. У нашей школы два здания: только в этом учится более 800 человек. Рамка будет использоваться как во время учебного процесса, так и в период экзаменационной сессии. Мы являемся базовой школой по проведению государственной итоговой аттестации, и в дни экзаменов к нам приезжает много детей. У нас есть дежурные администраторы, они пройдут обучение по эксплуатации металлодетектора и вместе с вахтерами будут следить за порядком, - отметил директор школы № 77 Сергей Меньшаков.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

19 февраль 12:13 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (163)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20