В школах Архангельска усиливают службу безопасности

Первую рамку металлоискателя установили в школе № 77, расположенной на улице Дежневцев на Бакарице. В течение месяца устройства появятся во всех учебных заведениях.

О том, что школы необходимо оборудовать металлодетекторами, речь шла на координационном совете глав муниципальных образований Архангельской области.

– Архангельск – один из первых муниципалитетов, который оперативно реализовал эту задачу на практике. Средства на приобретение оборудования выделил глава города Игорь Годзиш из резервного фонда. Всего у нас закуплено 66 металлодетекторов, еще 24 будут поставлены из федерального центра. Для школ сегодня важен вопрос охраны жизни и здоровья учеников и педагогов. Кроме того, установка металлодетекторов поможет обеспечить безопасность во время выборов, так как в 50-ти наших школах располагаются избирательные участки, – рассказал заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.

Компания-поставщик электронных приборов сегодня справляется со своими обязательствами и укладывается в обозначенные сроки. Муниципалитет контролирует все этапы работ, включая монтаж, поскольку эта система должна служить учреждениям долгие годы.

– Одна из задач любой образовательной организации – это обеспечение безопасности детей. У нашей школы два здания: только в этом учится более 800 человек. Рамка будет использоваться как во время учебного процесса, так и в период экзаменационной сессии. Мы являемся базовой школой по проведению государственной итоговой аттестации, и в дни экзаменов к нам приезжает много детей. У нас есть дежурные администраторы, они пройдут обучение по эксплуатации металлодетектора и вместе с вахтерами будут следить за порядком, - отметил директор школы № 77 Сергей Меньшаков.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

