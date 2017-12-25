ОНФ в Архангельской области проводит мероприятия в рамках акции Народного фронта «Неделя спорта»

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области приступили к проведению ряда мероприятий в рамках акции ОНФ «Неделя спорта». Общественники решили начать акцию с проведения утренних разминок для пожилых людей в городском центре социального обслуживания.

Активист регионального отделения ОНФ, студент института физкультуры Евгений Покрышкин подготовил комплекс упражнений, который был выполнен за 20 минут группой занимающихся. «Мне приятно видеть, что наши немолодые люди пребывают в хорошем настроении, стремятся вести активный образ жизни, любят спорт, болеют за наших на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Именно они будут передавать свой богатый жизненный опыт молодому поколению», – сказал Покрышкин.

В ближайшие выходные представители регионального отделения ОНФ выступят в областных соревнованиях по лыжным гонкам, которые пройдут в Архангельске и Северодвинске на дистанциях 5 км и 30 км.

«Гонку на 30 км мы пробежим в поддержку российских спортсменов-олимпийцев в южнокорейском Пхенчхане, и тех, кого Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде, – отметил член архангельского штаба ОНФ Юрий Шалауров. – Мы надеемся собрать много болельщиков, показать всем красоту борьбы на дистанции, тем самым привлечь молодежь заниматься лыжным спортом».

Во многих регионах России проходят мероприятия в рамках акции ОНФ «Неделя спорта». Активисты Народного фронта по всей стране проводят массовые мероприятия в поддержку российских спортсменов.