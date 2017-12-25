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Фантастическая Арктика или советская маниловщина. Что хотели, но руки не дошли

В Санкт-Петербурге была представлена книга «Арктика на грани фантастики, в которой собраны самые амбициозные проекты советского времени, которые так и остались мечтой социалистических Маниловых.

Группа авторов, в которую входя как историки и музейные работники, так и технари, рассказывают читателям о том, что идея покорения Крайнего Севера много десятилетий привлекала ученых и инженеров, энтузиастов советской эпохи. Некоторые простые проекты реализовывались сразу, более сложные до сих пор находятся в состоянии «заморозки», но самые смелые — идеи по изменению климата, созданию новых транспортных коридоров, разработке полярной техники и новой архитектуре — остались архивными материалами, чертежами, публикациями на страницах газет и журналов.

В книге описывается история возникновения и продвижения проекта строительства Великого Северного железнодорожного пути (гораздо круче, чем «Белкомур»). Как альтернатива – доставка в Арктику грузов дирижаблями или посредством подводных лодок.

Отдельная глава посвящена идее, периодически возникающей в моменты потепления отношений между Россией и США – возведение моста или строительства подводного тоннеля через Берингов пролив (замучаются закрывать в период похолодания).

Инженеры и писатели, об идеях и проектах которых идет речь, мыслили планетарными масштабами. Они собирались менять мир: строить города под куполами, растопить ледники, установить теплицы и разбить сады за Полярным кругом. Их проекты зачастую опережали техническое развитие эпохи, но в освоении Арктики до сих пор существуют те же проблемы, которые побуждали советского человека фантазировать и создавать чертежи.

(по материалам ИА REGNUM)

14 февраль 10:30 | : Будни / Культура

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