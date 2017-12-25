Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область занимает 74-е место по качеству жизни

Агентство РИА-Новости представило рейтинг качества жизни в российских регионах за 2017 год.

Архангельская область заняла лишь 74-е место, потеряв с 2016-го три пункта.

Первые три места занимают Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан.

Последние три – Карачаево-Черкессия, Тыва и Ингушетия.

При расчете рейтинга учитывались 72 показателя, как-то: уровень доходов, занятость населения и насыщенность рынка труда, жилищные условия, безопасность проживания граждан, демография, экология, экономика в целом, уровень развития здравоохранения и  транспортной сферы…

14 февраль 08:29 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (122)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20