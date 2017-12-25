Архангельская область занимает 74-е место по качеству жизни

Агентство РИА-Новости представило рейтинг качества жизни в российских регионах за 2017 год.

Архангельская область заняла лишь 74-е место, потеряв с 2016-го три пункта.

Первые три места занимают Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан.

Последние три – Карачаево-Черкессия, Тыва и Ингушетия.

При расчете рейтинга учитывались 72 показателя, как-то: уровень доходов, занятость населения и насыщенность рынка труда, жилищные условия, безопасность проживания граждан, демография, экология, экономика в целом, уровень развития здравоохранения и транспортной сферы…