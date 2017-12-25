Виктор Павленко выразил соболезнование в связи с кончиной Юрия Дьякова

Сенатор Виктор Павленко выразил глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной войны Юрия Константиновича Дьякова.



- Юрий Константинович беззаветно служил Отечеству в военные годы и в мирное время. Истинный патриот родного Поморья много сил он отдавал общественной деятельности, воспитанию молодежи. Во всех начинаниях он проявлял сильный характер, неукоснительную верность своим убеждениям, что принесло ему заслуженный авторитет среди жителей города воинской славы Архангельска. Все меньше и меньше остается с нами героев, чьей кровью завоевана свобода и независимость нашей Родины. Наш святой долг - сохранить о них память, и передать детям и внукам весь смысл непреходящий слов - Великая Победа. Вечная память и слава Юрию Дьякову - настоящему русскому солдату, победившему фашизм в самой страшной в истории человечества войне! – говорится в соболезновании.



Юрий Константинович Дьяков родился в 1925 году в Архангельске в семье моряка. В 1942 году семнадцатилетним мальчишкой, будучи студентом судостроительного техникума в Соломбале был призван в армию. Направлен в Борисовское военно-инженерное училище, которое дислоцировалось в Архангельске. Затем - в бригаду воздушно-десантных войск, под Дмитров. С июня 1944 года участвовал в боях на Карельском фронте. Был ранен, сбежал из госпиталя для того, чтобы вернуться в свою часть, которая уже была под Могилевом. В составе 1-го и 3-го Украинских фронтов участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За бои по отражению наступления немецко-фашистских войск у озера Балатон в январе-марте 1945 года награжден медалью «За Отвагу». 14 апреля 1945 года, в районе населенного пункта Шварцензее, под сильным огнем противника, командир отделения саперного взвода 307-го полка 103-й гвардейской стрелковой дивизии Юрий Дьяков лично проложил проходы в минном поле, обеспечив беспрепятственное продвижение наших войск, за что был награжден орденом Славы 3-й степени и благодарность Верховного Главнокомандующего. Войну закончил 12 мая, под городом Тржбо, в Чехословакии. Вернулся в Архангельск, более 30 лет проработал капитаном в Северном Морском пароходстве, побывал в более 20 странах и 93 портах. После выхода на пенсию активно работал в ветеранских организациях столицы Поморья.



Прощание с Юрием Константиновичем Дьяковым состоится 14 февраля с 10:00 до 11:00 в Доме офицеров по адресу, пр. Троицкий, 118.