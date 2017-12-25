Проект Гудим-Левковича "О тех, кого я помню и люблю". Владимир Лосев: Русская водка - она не для денег, она для души

Виски, бренди и коньяк, перед водкою пустяк!

Если б каждый водку пил, - коммунизм бы наступил!

Вика Цыганова. Русская водка



Где водка – там и Родина.

С. Довлатов. Соло на ундервуде



В апреле 2016 года я покинул мэрию Архангельска. Хотя бы на время хотелось уехать как можно дальше, и положенный отпуск я провел на другом конце страны – во Владивостоке. Однажды в пригороде, зайдя в обычный магазин, я спросил у продавца, какую местную водку они рекомендуют купить? Мне ничтоже сумняшеся предложили бутылку, на которой красовалась этикетка «Архангельская». Я невольно испытал гордость за родной город…

Говорят, что в 1992 году именно песня «Русская водка» принесла победу Вике Цыгановой на конкурсе «Миллион на сцене», прошедшем в Архангельске, став отправной точкой в карьере певицы. Спонсором конкурса выступил Архангельский ликероводочный завод, который к тому времени почти 10 лет возглавлял Владимир Лосев. С этим замечательным человеком мне довелось познакомиться при весьма необычных обстоятельствах. Было это уже больше 20 лет назад. Архангельская область праздновала 60-летие. Я тогда учился в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и должен был вернуться с каникул из Архангельска в Москву. И тут меня нагнало необычное поручение: доставить в столицу два «кремля» - подарочных набора от АЛВИЗа. Так я встретился с Владимиром Ильичом…

Владимир Лосев о своей биографии, о судьбе и ее поворотах практически не рассказывал: отвечал – не хочу и все тут. И в ныне вездесущем интернете информации о нем – немного. Он родился, как и моя мама, в первом послевоенном 1946 году. Коренной помор, дед был инженером-судостроителем, отец в годы Великой Отечественной войны участвовал в знаменитых Северных конвоях. Ему тоже хотелось связать судьбу с морем, но подвело зрение. Поступил в АЛТИ на автодорожный факультет, который окончил в 1973 году по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Одновременно с учебой с 1968 года работал заведующим лабораторией кафедры строительной механики и сопротивления материалов, принимал активное участие в ее переоснащении испытательным оборудованием. Затем стал директором ремонтно-механического предприятия.

Поворот в судьбе Владимира Ильича случился в 1983 году: Октябрьский райком партии направил 37-летнего специалиста на Архангельский ликероводочный завод. Как вспоминал сам Владимир Ильич, только что ставший 1-м секретарем обкома КПСС Петр Телепнев, санкционировавший его назначение, сказал, что там работать легко – водку, мол, и в сарае можно делать. Кто ж тогда знал, что спустя несколько лет алкоголь действительно начнут гнать в любом сарае… А пока Лосеву предстояло возглавить стратегически важное предприятие: можно сказать, что завод сам выбрал его, став делом жизни…

Последняя «застойная» антиалкогольная компания началась в 1972 году – в год знакомства моих родителей. Цена водки была повышена с 2 рублей 95 копеек до 3 рублей 62 копеек. Народ слагал стихи: «Товарищ верь, придет она - на водку прежняя цена...» Прежние цены, однако, не вернулись, хотя на среднюю зарплату можно было купить 40 бутылок. А цифра 3.62 была знакома советским гражданам больше, чем число Пи. К примеру, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» аферист Милославский называет номер телефона: «Добавочный - три шестьдесят две».

Тогда же было ограничено время торговли алкоголем – с 11 до 19 часов. 11.00 – этот час острословы прозвали «ленинским»: оказалось, если один из юбилейных рублей, выпущенных в 1970 году к 100-летию вождя, приложить к циферблату часов, то Ильич поднятой правой рукой указывает ровно на 11 часов. Были введены и территориальные ограничения: алкоголем крепостью свыше 30 градусов запретили торговать «в районе расположения производственных предприятий и строек, учебных заведений, детских учреждений, больниц, санаториев и домов отдыха, вокзалов, пристаней и аэропортов, культурных и зрелищных предприятий, а также в местах массовых гуляний и отдыха трудящихся». Было прекращено производство водки с содержанием спирта 50 и 56 процентов, а также в расфасовке 0,1 и 0,05 литра. С этих пор самой «мелкой» тарой стала 250-ти граммовая «маленькая».

В 1981 году цена водки повысилась до 5 рублей 30 копеек. Эксперты связывают это с резко возросшими оборонными расходами: войной в Афганистане, противостоянием с Китаем, развертыванием новых военных программ в ответ провозглашенную президентом США Рейганом политику «прямого противоборства». При стремительном падении цен на нефть у СССР просто не было других источников доходов. Народное творчество живо реагировало на происходящие:

«Если водка будет пять,

мы её все будем брать.

Если водка станет восемь,

всё равно мы пить не бросим.

Передайте Ильичу, -

нам и десять по плечу!

Если цены станут больше,

То мы сделаем как в Польше.

Если будет двадцать пять -

Будем Зимний брать опять!»

Народ не стал пить меньше, но стал больше тратить на алкоголь, отчего картина русского пьянства становилась все более мрачной. Понимая, что одним закручиванием гаек ситуацию не изменить, новый генсек Юрий Андропов предпринимает нестандартный ход: 1 сентября 1983 года цена на водку снижается на 10% - бутылка стала стоить 4 рубля 70 копеек. Сначала новая водка была названа «первоклассницей» или «школьницей», но затем за ней навсегда закрепилось имя «андроповка». В народе существовала еще одна расшифровка названия советского водочного хита сезона 1983-1984 годов: «Вот Он Добрый Какой Андропов».

Потребление спиртных напитков в СССР в 1984 году достигло рекордного уровня в истории страны – 10,5 литров на человека в год, что было в 2 раза выше, чем в Российской империи. С учётом подпольного самогоноварения оно могло превышать 14 литров, что эквивалентно примерно 90-110 бутылкам водки в год на каждого взрослого мужчину. Бюджет страны победившего социализма на 50% состоял из налога с оборота, который поступал от пищевой промышленности. Из этих поступлений 30% давала реализация алкоголя: от водки до пива. К моменту завершения эпохи «Трех П» - «Пятилетки пышных похорон», 150 ликеро-водочных и 120 спиртовых заводов полностью обеспечивали потребности советских граждан в «горячительном».

На могиле «дорогого Константина Устиновича» еще не убрали венки, как 23 марта 1985 года газета «Правда» публикует письмо рабочей-изолировщицы электроагрегатного завода из Саратова Раисы Горюновой (по совпадению – тезки новой «первой леди» СССР) под названием «Трезвость – норма жизни». Сама Раиса Павловна потом вспоминала, что готовый текст письма она увидела и подписала в парткоме завода. А в мае 1985 года простых советских граждан ждало новое потрясение: были приняты Постановление ЦК КПСС и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Всем партийным, административным и правоохранительным органам предписывалось решительно и повсеместно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. Для этого предусматривалось значительное сокращение производства алкоголя, мест и времени (с 14.00 до 19.00) его продажи. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения» ужесточалась административная и уголовная ответственность. С августа 1986 года самая дешёвая водка стоила 9 рублей 10 копеек. Но народ уже не боялся и по-своему реагировал на инициативы «минерального секретаря»:

В шесть утра поёт петух,

в восемь - Пугачёва.

Магазин закрыт до двух,

ключ - у Горбачёва.

На недельку, до второго –

закопаем Горбачёва.

Откопаем Брежнева –

будем пить по-прежнему!

Спасибо партии родной,

что нету водки в выходной!

Но ты не плачь, моя Маруся, -

одеколона я напьюся!

А у Владимира Винокура на одном из концертов в 1986 году спросили: «Правда ли, что вы сменили свою фамилию Винокур на Сокодав?».

Урон для бюджета СССР оказался огромен: вместо прежних 60 млрд. рублей дохода пищевая промышленность принесла в 1986 году 38 млрд., и 35 млрд. в 1987 году. Убытки от сокращения продажи спиртного компенсированы не были, к концу 1986 года бюджет фактически рухнул. В итоге средств на дотирование низких цен на хлеб, молоко, сахар и другие продукты у государства не было – начался товарный дефицит, за которым последовало введение талонов, в том числе и на водку…

В такой ситуации пришлось работать Владимиру Лосеву на АЛВИЗе. Сам он оценивал итоги горбачевского эксперимента однозначно: «История знает суровые примеры, связанные с алкоголем. Наш последний император ввел «сухой закон», а уже через непродолжительное время ему пришлось отречься от престола». Владимир Ильич сумел не только сохранить предприятие, выстояв в антиалкогольную кампанию, но и поднять заваливающуюся, не престижную «ликерку», сделав Архангельский ЛВЗ одним из успешных предприятий не только в области, но и в стране.

В те времена ликеро-водочные и винные заводы по стране закрывались один за другим, не выдержав засилья наводнивших прилавки суррогатов, шараханья в законодательстве, приватизации. Но Владимир Ильич и мысли не допускал, чтобы оставить завод. «Ведь это старейшее предприятие области, уже давно ставшее ее визитной карточкой. Созданное на заре 20-го века, оно ознаменовало с собой приход капитализма на Север», - шутил он.

В своем деле Владимир Ильич был профессионалом. Весь технологический процесс изучил до тонкостей, знал каждый механизм, твердо чтил традиции производства, не боясь экспериментировать с новинками. Сам принимал непосредственное участие в разработке новых брендов. Завод стал выпускать более 60 наименований продукции, в том числе свыше 24 наименований водок из них 9 фирменных, приготовленных по собственным уникальным рецептам, с использованием северных ягод и беломорских водорослей. В год 100-летнего юбилея на АЛВИЗе приступили к розливу коньяка, а через два года была введена в эксплуатацию новая линия по производству дорогой элитной продукции для поставок на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и на экспорт.

При Лосеве продукция АЛВИЗа получила признание, стала символом Поморья и Архангельска. «Это заблуждение - думать, что на водке можно много заработать. Русская водка - она не для денег, она для души», – говорил он. И одним из первых в стране начал борьбу с фальсификаторами и очень переживал, когда кто-то нехорошо отзывался об архангельской водке. «Качество нашей продукции подтверждается наградами, которые мы получаем на различных дегустациях, выставках, конкурсах - в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Брюсселе. У нас больше 80 медалей, дипломов и других весомых наград. Специально на конкурс сделать что-то - нереально. Ни одно ликеро-водочное предприятие этого не делает», - рассказывал Владимир Ильич.

При всем этом директор был удивительно скромным человеком, всюду старался превознести завод, представляя его успехи как достижения всего коллектива, а не себя лично. Любил, чтобы говорили о заводе, а не о его директоре, и был убежден, что каждый человек должен хорошо знать свое дело. Тогда, мол, и все остальное приложится. «Мне бы хотелось бы быть оптимистом, но предугадать будущее в наше время сложно. Правда, без проблем и жить неинтересно, но хорошо бы, чтобы их было не так много. Возникают они каждый день, поиск их решения - нормальное для меня состояние. Мы выпускаем качественную продукцию, платим налоги, они идут в «закрома» государства, которые до сих пор никто не нашел», - говорил Лосев.

Работал Владимир Лосев на износ, позволяя себе лишь краткосрочные передышки. Летом 1995 года после сложнейшей операции на сердце врачи убеждали - надо лежать, лечиться, соблюдать режим, нельзя много работать, нельзя нервничать, нельзя курить... А он не мог лежать, не умел отдыхать и никогда не позволял себе мало работать. И курить, кстати, так и не бросил. И на все предупреждения врачей и просьбы семьи лишь отшучивался.

Он ушел из жизни 19 октября 2004 года, возвращаясь из очередной командировки в Москву, где вел переговоры по созданию ассоциации пищевиков. Пассажиры-врачи, летевшие этим же рейсом, пытались спасти, но, увы...

На его могиле рядом с храмом Всех Святых на Кузнечевском кладбище начертано: «Малое жилище - великий покой».