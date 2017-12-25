ОНФ в Архангельской области обсудил проблему безопасности в общеобразовательных учреждениях

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Архангельской области состоялось заседание региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» по вопросу безопасности в общеобразовательных учреждениях региона. Для обсуждения вопросов школьной безопасности были приглашены представители учреждений образования, органов местного самоуправления, государственной власти, органов внутренних дел.

«Всем нам необходимо работать на упреждение. Прежде всего родителям нужно больше обращать внимание на своих детей, каждый день интересоваться тем, что они делают за стенами школы, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. – Учителям сигнализировать о всех случаях неадекватного поведения школьников, а не пытаться умалчивать о потенциальной проблеме».

По результатам встречи были высказаны рекомендации и предложения министерству образования и науки Архангельской области: разработать методические пособия для родителей по особенностям поведения и воспитания детей в подростковом возрасте, пособие для педагогических работников по предотвращению (разрешению) конфликтов у школьников 6–8-х классов. Кроме того, представители Народного фронта считают, что необходимо проведение родительских собраний во всех школах города с приглашением психологов и социальных педагогов.

«Мы предлагаем управлению МВД России по Архангельской области также включиться в работу по безопасности в школах. В образовательных учреждениях должны регулярно проходить встречи работников правоохранительных органов со школьниками, учителями и родителями, – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Симоненко. – Дети должны понимать, что необдуманные, преступные действия всегда приводят к трагическим последствиям, и для них самих в том числе».

Как отмечают активисты ОНФ, в школах областного центра отсутствуют турникеты. По мнению общественников, их нужно устанавливать. Власти приняли решение оборудовать почти 40 школ областного центра рамками металлоискателей.