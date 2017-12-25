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Итоги споттинга в аэропорту "Архангельск"

В пятницу, 9 февраля, в день 95-летнего юбилея гражданской авиации России, аэропорт «Архангельск» организовал споттинг для журналистов и фотографов. Стоит отметить, что такие мероприятия организуют все ведущие аэропорты мира.

Воздушная гавань Севера предоставила журналистам возможность снимать самолеты во время взлета и посадки. По-настоящему северная зимняя погода и ветер не помешали коллегам ведущих региональных СМИТ сделать интересные кадры.

- Наше предприятие открыто для взаимодействия со средствами массовой информации, готово рассказывать о перспективных планах и достижениях аэропорта «Архангельск», вместе создавать положительное общественное мнение о воздушной гавани Севера. Сегодня Вы видели, как взлетают и садятся самолеты. Нам важно, чтобы северяне с Вашей помощью видели, как динамично развивается аэропорт, гордились своей малой родиной, ценили сделанное.

Аэропорт – огромное серьезное предприятие с большим количеством техники и специалистов. Более 500 человек трудится в службах аэропорта. На любые возникающие ситуации мы всегда реагируем профессионально и оперативно.

Мы активно развиваем сеть региональных аэропортов и возрождаем малую авиацию Севера, увеличиваем количество направлений полетов и совершенствуем сервис.

Я благодарен Вам и Вашим коллегам, всем северянам за уважение к работе нашего предприятия, поддержку. Мы ценим, что пассажиры понимают, что безопасность организации полетов – важная комплексная задача, в которой мы с Вами все заинтересованы.

Выражаю Вам особую признательность за внимание к жизни аэропорта, освещении нашей работы и поздравляю всех нас с юбилеем гражданской авиации! – такие слова звучали в поздравлении от имени генерального директора АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвеловича Петросяна.

В зимнем споттинге приняли участие 8 представителей СМИ и фотографов Архангельской области. Споттинг станет новой традицией предприятия к ключевым датам гражданской авиации и аэропорта.  

11 февраль 07:00 | : Будни

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