Протоиерей Евгений Соколов: Вернуть оценки по поведению в школьные дневники

Понятия порядочности и скромности сегодня совершенно извращены. Такое мнение выразил глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов, пообщавшись со студентами, школьниками и их родителями в Плесецком районе.

Священник посетил Плесецкий торгово-промышленный техникум и специальное профессиональное училище закрытого типа в Североонежске, а также школы поселков Савинского и Плесецка. В районном центре отец Евгений провел родительское собрание.

«Со школьниками мы говорили, от чего зависит поведение человека, — рассказал отец Евгений, вернувшись из Плесецкого района, — Люди могут вести себя развязно, эгоистично, грубо или наоборот покладисто, целомудренно, скромно. В чем причины того или иного поведения? Есть нормы и правила человеческого общежития, которые раньше соблюдались всеми. Например, при детях никогда грязно не ругались. Что произошло сегодня? Почему нравственные планки так низко опустились? Сегодня никто не понимает, что такое скромность — само это слово ушло из лексикона в школах. Скромность воспринимается как некая порочная черта характера! Приведу недавний случай. Я ехал в поезде, в нашем вагоне оказались школьники. Они кричали, смеялись, бегали — из-за них полвагона не могли спать! Им несколько раз делали замечания взрослые, ничего не помогало, вмешался я. Какова была их реакция на мои претензии? "А мы дети, нам можно!" Что позволяло им так себя вести? А то, что нигде не прописан запрет на громкий смех. Сегодня есть разные традиции и правила, но единых, которые были в советской школе, нет. По-разному понимаются правила хорошего тона. Это приводит к тому, что возникают конфликты в коллективах».

Общаясь со студентами Плесецкого техникума, отец Евгений предложил им задуматься над тем, чему они смогут научить своих детей в будущем. «Передо мной сидели уже взрослые ребята, они выходят в жизнь. Как они будут воспитывать своих детей? Они сами мало читали, плохо знают историю и литературу. Да, они смогут научить своих детей бегать на коньках, может, отдадут чад в музыкальную школу. Но понятиям нравственности учить не будут, потому что сами ничего не знают! Вырастает дикое общество, где можно все, кроме того, что запрещено Уголовным кодексом!», — посетовал епархиальный миссионер.

На встрече с родителями учеников Плесецкой школы отец Евгений говорил о том, что забота о качественном образовании для детей не должна быть единственно важной.

«Главный вопрос родителей к учителям звучит так: "Как учится мой ребенок!?" А раньше во все времена главным было то, как ведет себя школьник. Главными оценками были оценки поведения и прилежания. Потому что отличник, который ведет себя плохо, все равно скатится к плохим оценкам, потому что не привык трудиться. В советское время, если по поведению была четверка, такого человека не брали в престижные вузы типа МГУ, с тройкой светил только техникум. Поэтому даже хулиганы старались вести себя в школе пристойно. Почему сейчас нельзя вернуть оценки по поведению и прилежанию в школьные дневники? Ведь на самом деле это главные оценки, определяющие нравственность школьника. Они изгнаны из дневников при молчаливом попустительстве родителей! Почему им все равно, как ведет себя их ребенок? Когда учились мои дети, я специально просил классного руководителя, чтобы моим детям ставили такие оценки, и их выставляли», — рассказал отец Евгений.

По словам священника, встреча на собрании вместо 30 минут заняла полтора часа: «Сами родители попросили поговорить еще. Задавали много вопросов».

(по материалам Архангельской епархии)