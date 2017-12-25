Ваге Петросян поздравляет с Днем гражданской авиации

От всей души поздравляю Вас с 95-летним юбилеем гражданской авиации в России.

5 февраля наш «Аэропорт Архангельск» также отметил 55-летний юбилей.

В течение более полувека аэропорт динамично развивался и менял свой облик. В этом наша общая заслуга. С каким «багажом» мы подошли к такой дате?

На предприятии сегодня трудится более 500 человек. К 55-летнему юбилею аэропорта по итогам 2017 года нашим коллективом организовано уже 5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов.

К концу 2017 года аэропорт «Архангельск» поставил рекорд нового периода своей истории (с начала 2000-х): за год принял 893 560 пассажиров.

Мы с Вами вместе шли к этому рекорду. Если сравнить показатели разных лет и количество работников на предприятии, то мы с Вами совершили настоящий прорыв. Искренне благодарен Вам за Ваш труд и вклад в развитие аэропорта и гражданской авиации!

От всей души поздравляю Вас, уважаемые коллеги, ветераны и руководители, с юбилеем гражданской авиации в России!

Желаю процветания и профессиональных достижений, крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа!

С уважением,

Ваге Самвелович Петросян,

генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск