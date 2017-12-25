Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ваге Петросян поздравляет с Днем гражданской авиации

От всей души поздравляю Вас с 95-летним юбилеем гражданской авиации в России.

5 февраля наш «Аэропорт Архангельск» также отметил 55-летний юбилей.

В течение более полувека аэропорт динамично развивался и менял свой облик. В этом наша общая заслуга. С каким «багажом» мы подошли к такой дате?

 

На предприятии сегодня трудится более 500 человек. К 55-летнему юбилею аэропорта по итогам 2017 года нашим коллективом организовано уже 5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов.

 

К концу 2017 года аэропорт «Архангельск» поставил рекорд нового периода своей истории (с начала 2000-х): за год принял 893 560 пассажиров.

 

Мы с Вами вместе шли к этому рекорду. Если сравнить показатели разных лет и количество работников на предприятии, то мы с Вами совершили настоящий прорыв. Искренне благодарен Вам за Ваш труд и вклад в развитие аэропорта и гражданской авиации!

 

От всей души поздравляю Вас, уважаемые коллеги, ветераны и руководители, с юбилеем гражданской авиации в России!

 

Желаю процветания и профессиональных достижений, крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа!

 

 

С уважением,

Ваге Самвелович Петросян,

генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск

 

 

10 февраль 08:16 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (85)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20