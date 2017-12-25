Северодвинского мальчика-героя отправляют на лечение в Санкт-Петербург

Об этом на оперативном совещании под руководством главы города Игоря Скубенко доложила его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова.

- 8 февраля Ваню осмотрел заведующий нейрохирургическим отделением Детской клинической больницы № 5 Санкт-Петербурга Андрей Петрович Ляпин. Доктор изучил историю болезни. По его мнению, ребенку можно помочь, и он согласен провести операцию по восстановлению костей поврежденной головы! - отметила Ирина Сахарова.

По её словам, первое вмешательство позволит врачам питерской клиники проводить дальнейший комплекс мер по реабилитации подростка. Ваню будут учить жить заново: говорить, сидеть и ходить.

- Если родственники согласятся, Иван отправится в Санкт-Петербург. Съездить придётся не один раз. Родные мальчика должны будут его сопровождать. Наша детская больница сейчас решает вопрос о том, чтобы его лечение было бесплатным, - подчеркнула Ирина Сахарова.

Она добавила, что администрация Северодвинска не останется в стороне от истории Вани Крапивина.

- Мы каждый день на связи с детской клинической больницей: контролируем и ежедневно интересуемся состоянием Вани. И как только понадобится какая-то конкретная помощь, мы приложим все усилия для её обеспечения, - заключила Ирина Сахарова.

- Ваня - просто герой и настоящий борец! Я хочу поблагодарить родственников, врачей, неравнодушных людей и всех северодвинцев, сплотившихся в борьбе за здоровье мальчика. Этого дорогого стоит! - сказал Игорь Скубенко.

Напомним, 29 января глава города поручил оказать полное содействие родственникам Ивана Крапивина, попавшего в беду.



1 мая 2017 года пьяный сосед нанес ребенку, защищавшему маму, три удара гантелью по голове. Ваня сейчас выходит из состояния комы. В октябре ему исполнилось 15 лет.

Игорь Скубенко предложил своим заместителям и всем сотрудникам городской администрации объединить усилия и помочь подростку.