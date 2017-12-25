Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинского мальчика-героя отправляют на лечение в Санкт-Петербург

Об этом на оперативном совещании под руководством главы города Игоря Скубенко доложила его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова.

- 8 февраля Ваню осмотрел заведующий нейрохирургическим отделением Детской клинической больницы № 5 Санкт-Петербурга Андрей Петрович Ляпин. Доктор изучил историю болезни. По его мнению, ребенку можно помочь, и он согласен провести операцию по восстановлению костей поврежденной головы! - отметила Ирина Сахарова.

По её словам, первое вмешательство позволит врачам питерской клиники проводить дальнейший комплекс мер по реабилитации подростка. Ваню будут учить жить заново: говорить, сидеть и ходить.

- Если родственники согласятся, Иван отправится в Санкт-Петербург. Съездить придётся не один раз. Родные мальчика должны будут его сопровождать. Наша детская больница сейчас решает вопрос о том, чтобы его лечение было бесплатным, - подчеркнула Ирина Сахарова.

Она добавила, что администрация Северодвинска не останется в стороне от истории Вани Крапивина.

- Мы каждый день на связи с детской клинической больницей: контролируем и ежедневно интересуемся состоянием Вани. И как только понадобится какая-то конкретная помощь, мы приложим все усилия для её обеспечения, - заключила Ирина Сахарова.

- Ваня - просто герой и настоящий борец! Я хочу поблагодарить родственников, врачей, неравнодушных людей и всех северодвинцев, сплотившихся в борьбе за здоровье мальчика. Этого дорогого стоит! - сказал Игорь Скубенко.

Напомним, 29 января глава города поручил оказать полное содействие родственникам Ивана Крапивина, попавшего в беду.

1 мая 2017 года пьяный сосед нанес ребенку, защищавшему маму, три удара гантелью по голове. Ваня сейчас выходит из состояния комы. В октябре ему исполнилось 15 лет.

Игорь Скубенко предложил своим заместителям и всем сотрудникам городской администрации объединить усилия и помочь подростку.  

09 февраль 14:40 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (82)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20