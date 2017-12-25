За морем житьё не худо? Канадская эмиграция глазами архангелогородца (продолжение)

(продолжение, начало здесь)

Михаил Мусихин из Иркутска вряд ли когда-либо со мной увиделся в Оттаве, если бы не кратковременное знакомство моей дочери с дочерью Михаила Олесей. Трудно и нам тогда было, когда бывшенький дочери "коммон ло" сожитель, решил, что пора... в монастырь.

Послушайте моих учителей английскому "Битлз" и "Леди Мадонна", и там есть замечательный вопрос к замечательной английской Мадонне - "а ты что, правда думаешь, что деньги посылает бог?". Нет, конечно, да и Мадонна это знает, хоть и детьми обложилась. Просто "ей неохота", как и коту Леопольду.

Ну и обязанности мамы штука совсем непростая - спешу успокоить феминисток всех времен и народов.

Олеся в тот недавний новый год приняла нас радушно. И познакомила с мужем-японцем, и радостно держащим рюмку шведского «Абсолюта» папой Михаилом. Дети устроили гвалт, а мы, мужчины, общение начали. Я уже и к карте подбежал, и Сев-мор-путь показывать и японцу Мисуре, и Мише иркутскому начал. А про Архангельск родной, как возможный транзитный порт СМП с резервными жд "парами" , замечательной нынче федеральной дорогой М-8и главной базе снабжения с воодушевлением рассказывать взялся.

Но слушатели мои уже "наабсолютились", и я свернул тему.

Прощались под "Мы желаем счастья вам", которая и японцу , мужу Олесиному понравилась тоже. Есть еще порох музыкальный, мастерство ресторана «Север».

Мусихин обратно домой после Нового года улетал и с благодарностью говорил, что интернетовское знакомство дочери, женитьба на Олесе с дочерью от другого брака, оплата его поездки через замечательный Париж и тд., делают зятя очень перспективным семьянином.

Оказалось, что не очень, и уже через полгода Олеся осталась одна, потребовав от бывшего "нормальных" денег на нормальную беззаботную безработную жизнь в Канаде. Престарелый Мисура растерялся, но согласился. Канадские законы нужно соблюдать.

Мише Мусихин я написал почти сразу после возвращения домой и попросил помочь совсем в небольшом деле. А именно, показать озеро Байкал двум норвежским друзьям из морского форума Норвегии, которые на чемпионат мира по хоккею с мячом приехали в Иркутск. Я не успевал по работе, это потом в Ульяновск на следующий год уже успел и даже баян там купил, и "оторвался на стадионе на матчах мирового хоккейного чемпионата по полной программе. Хельге написал потом, что Байкал понравился, а вот Миша с сыном -не очень. Что-то все они про Россию говорили и ростехнадзоровец Мусихин на очень плохом английском очень плохо о своей стране отзывался.

В былые времена затрат на Мишу советская система почти не понесла бы. Миша уже там был, в Сибири, и поэтому, кстати, сибиряки - единственные, кто не боялся Иосифа Сталина. Типа, дальше ссылать некуда.

Хельге писал по-дружески об этом. И я бы тоже об этом не вспомнил, если бы эта история не имела эмигрантского продолжения. Миша попросил в ответ помочь с докторской диссертацией жены. Мол, обижают ее в университете местном, ученый совет такой -сякой, а она светило науки и достойна звания профессора получить в кратчайшие сроки.

Не имей сто рублей..., много раз в этом убеждался. Михаил Жуков, членкор тех самых наук, что и кандидат Елена Мусихина, посмотрел ее докторскую научную работу и обнаружил, что там и кандидатского-то уровня нет...



Готовься читатель Руснорда. Сейчас начнется самое интересное.

Лена уговорила своего мужа поехать туристом в Европу, в Польш, и там оба супруга решили...разорвать свои паспорта и разорвать со страной нашей всяческие отношения.

Польша, увы, очень даже правильная страна для этих штучек всяких. Но последние 5 тысяч долларов Мусихины истратили бездарно. Какой -то мошенник, мне Михаил сам об этом рассказывал, пообещал два паспорта испанских достать. Взять-то деньги взял, а сам смылся.

В начале 2017 года Мусихины одним самолетом вместе с сирийскими беженцами через Амстердам прилетели в Оттаву. Олеся просила мою дочь встретить родителей, у самой машины не было тогда. Но и дочь только начинала водить, и в аэропорт поездка для любого начинающего любой страны - дело непростое. Съездите-ко в наш аэропорт Шереметьево со всеми его буквами, парковками дорогущими и живо все поймете.

У супругов Мусихиных, как "В крике птицы" легендарного Владимира Мулявина, все вроде бы получилось: " Вот, наконец, и вместе мы". А что дальше было…

Целый год семья из 4 человек жила в 22-метровой квартире. Пособие бывшего японского мужа – 400 канадских долларов - не надо умножать на 45, чтобы получить рублевый эквивалент. В Оттаве часовая поездка на городком автобусе 3 доллара 40 центов,

и потрудитесь сами умножить сколько это в рублях получится.

Кандидат наук Мусихина снова обратилась к моей дочери, подрабатывавшей тогда переводчиком в агентстве переводов с просьбой перевести ее гениальный труд. No deal.

Там и время, и деньги несоразмерные получались. Иркутский, почти готовый 250-метровый дом покинул вслед за родителями и сын Мусихиных. Который повторил "подвиг" родителей - только в Мексике.

Но вот воссоединиться в Канаде очень полненькому, так норвежцы мои говорили, вспоминая совместную поездку на Байкал, не удалось. Да и негде там было воссоединяться было - поверьте на слово.

Мусихины в Канаде приживаются трудно. Когда тебе за 50, все больше хочется на родном языке говорить. А здесь "великий и могучий" мало кто знает. Русская диаспора Торонто немаленькая - около 300 тысяч человек по официальным данным, но это же в 6 часах езды от Оттавы на машине.

Эмигрантку Ирину мы встретили случайно неделю назад. Уже со стажем большим эмигрантским и житейским. Шутка ли, Ирина - мама 5 детей от 5 мужей. И один из них, 32-летний сын в тюрьме оказался.

Бог с ней, с той Ириной, но вот фотографию "антирусского комитета за освобождение Украины" было интересно увидеть. Там всего три человека, и двое из них… да-да, правильно догадался читатель - были Елена и Михаил Мусихины. Фото у эмигрантки Ирины обязательно сканирую, и вам пошлю отдельно. Плохо, что не сразу. Просто Ирина столько всего наговорила о своей 28-летней эмиграции, о преследовании ее и африканцами, и другими народами в Канаде, что мы решили сменить тему. Вечеринка все-таки субботняя и гитара у меня под руками. Ирина остановилась с трудом, хотелось душу свою излить - понятно все это.

Но нам-то зачем это все так долго слушать? Мы же скоро домой едем, и мне важно голос певческий сохранить.

Ведь обещано же раньше было читателям Руснорда "Северную нашу широту" хорошо и профессионально спеть по приезду домой...



Владимир Харлов