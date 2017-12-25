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Полпред Беглов против "второй смены" в архангельских школах

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поручил властям Архангельской области ликвидировать вторую смену в школах до 2020 года.

"Ликвидация второй смены в школах - вопрос очень важный. Этот вопрос до 2020 года губернатор должен решить", - сказал Беглов.

По его словам, не у всех есть дедушки и бабушки, поэтому родителям не с кем оставить учащегося во вторую смену ребенка. Александр Беглов отметил, что правительство Архангельской области обеспечило детей от 3 до 7 лет местами в детских садах. До 2020 года поставлена задача обеспечить 100% детей яслями. "Это важно, так как народ живет скромно, лишний заработок не мешает", - отметил полпред.

По данным пресс-службы областного министерства образования, во вторую смену учатся несколько тысяч учеников. До 2020 года в регионе планируют построить пять новых школ. В настоящее время в Архангельской области ведется строительство трех детских садов в общей сложности на 300 мест, запланировано строительство еще одного детсада на 280 мест.

Напомним, что жители севера готовят петицию в федеральные структуры с просьбой отменить для их детей субботу как учебный день. Об этом читайте здесь.

 

08 февраль 10:17 | : Будни

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