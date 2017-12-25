Холмогорский священник: Найти себя без веры в Бога невозможно. Беседы в исправительной колонии

«Каждый человек должен найти себя, и сделать это без веры в Бога невозможно», — об этом сотрудникам исправительной колонии №12 напомнил благочинный Холмогорского округа священник Николай Павлов.

По его словам, на этом пути нужно трудиться над собой и прибегать к таинствам — источнику силы.

«Каждому уже здесь, на земле, необходимо соприкоснуться с Богом. И не стоит откладывать эту встречу на потом, ведь жизнь человека конечна. Мы как пассажиры поезда: рано или поздно паровоз приедет к нашей остановке, и каждому в свое время придется покинуть привычное купе», — сказал отец Николай.

Он посоветовал собеседникам бывать в храме и искать встречи с Богом в таинствах.

(по материалам Архангельской епархии)