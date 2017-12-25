Журналистам не слабО. Споттинг в аэропорту "Архангельск".

Аэропорт «Архангельск» в честь своего 55-летнего юбилея пригласил журналистов на споттинг. Стоит отметить, что споттинги организуют все ведущие аэропорты мира. Воздушная гавань Севера предоставит фотографам и журналистам возможность сделать интересные кадры взлетов и посадок самолетов.

- Наше предприятие открыто к взаимодействию. Мы ценим и уважаем труд журналистов, фотографов, всех любителей авиации. В год славного юбилея нашего аэропорта мы начинаем новую традицию предприятия по проведению летних и зимних споттингов, - прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Споттинг (от англ. spot — «увидеть», «опознать») — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. В узком значении разведка и выслеживание крупных средств передвижения.

Для участия в зимнем споттинге поступили заявки от любителей и профессионалов. В итоге на споттинг 9 февраля 2018 года согласованы:

Губкин Александр Андреевич, корреспондент издания «Правда Северо-Запада» Матвеева Виктория Станиславовна, корреспондент издания «Правда Северо-Запада» Никитина Елена Васильевна, корреспондент «Северодвинского Медиа центра» Воротынцева Татьяна Александровна, фотограф «Северодвинского Медиа центра» Зелинский Сергей Вячеславович – корреспондент «Северодвинского Медиа центра»

В программе зимнего споттинга в этом году:

10.20 – прибытие журналистов в аэропорт (КПП1), прохождение досмотра, инструктаж

10.40 – отъезд на место споттинга

10.50 – 12.40 – споттинг

12.40 – 13.00 встреча с руководством аэропорта

Регламент споттинга:

ДАТЫ СПОТТИНГА:

ЗИМНИЙ - начало февраля - в честь Дня рождения аэропорта «Архангельск»

ЛЕТНИЙ Третье воскресенье августа – День воздушного флота России

Проводится на перроне в строго отведенных местах одной сессией в зимнее время с 9.30 до 12.00, в летнее время с 15.00 до 18.00. Время может уточняться.

МЕСТО: перрон аэропорта «Архангельск» в г.Архангельске.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

до 10 человек, отобранных руководством аэропорта по заявкам.

Участниками споттинга могут стать только те, кто подтвердит свое участие по электронной почте в пресс-службе аэропорта «Архангельск» по итогам отбора заявок, а также прослушает инструктаж перед споттингом и будет с ним согласен.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

В связи с юбилеем аэропорта «Архангельск» зимний споттинг в 2018 году проводится на бесплатно конкурсной основе 9 февраля 2018 года.

В остальное время стоимость участия составляет 5000 рублей, внесенных не позднее, чем за 2 часа до начала споттинга, в кассу аэропорта «Архангельск». Участие – БЕСПЛАТНОЕ для имеющих не менее 10 публикаций, соответствующих, по мнению представителя пресс-службы аэропорта, п.6. заявки.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Не позднее 29 января и 1 августа соответственно до 16.00 по московскому времени отправить заявку по электронной почте airport@arhaero.ru в адрес руководства администрации АО «Аэропорт Архангельск».

Информация по итогам отбора о допуске или недопуске доводится до каждого заявившегося по указанным в заявке контактным телефонам или адресам не позднее, чем за 4 дня до даты споттинга.

Работы участников по итогам споттинга публикуются на сайте аэропорта www.arhaero.ru безвозмездно с указанием авторства.

В сканированной с подписью заявке должно быть указано:

Пометка «СПОТТИНГ ЗИМА (или ЛЕТО соответственно), год споттинга», согласие на обработку и использование персональных данных под личную подпись.

1) ФИО полностью, дата рождения, место рождения

2) паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан документ, адрес места регистрации)

3) фактическое место проживания

4) наименование издания, СМИ, которое представляете (при наличии).

5) ссылка на портфолио или блог (если имеются).

6) актуальный номер мобильного телефона или иного способа связи.

7) актуальные ссылки на положительные и безвозмездные со стороны аэропорта публикации в Интернет или иных СМИ об АО «Аэропорт «Архангельск» (при наличии).

8) дата, время заполнения заявки, подпись, расшифровка.

Полнота и достоверность заполнения сведений, наличие указанных выше пометок в заявке важны при согласовании возможности участия в споттинге службами аэропорта.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:

К споттингу допускаются:

- своевременно подавшие заявку и прошедшие отбор, оплатившие взнос за участие;

- получившие подтверждение на участие (подтверждением является наличие вас в списке, опубликованном на сайте аэропорта www.arhaero.ru);

- своевременно прибывшие на сбор в фойе аэропорта не менее, чем за сорок минут до начала споттинга (павильон 1, стойка регистрации 1);

- лица в трезвом и вменяемом состоянии;

- лица от 16 лет.

- прошедшие досмотр службы авиационной безопасности и соблюдающие инструктаж.

ВНИМАНИЕ! Администрация аэропорта «Архангельск» формирует список на свое усмотрение и имеет право отказать любому участнику в участии в споттинге на любом этапе без объяснения причин.