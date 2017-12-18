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Активу ветеранов аэропорта "Архангельск" вручили юбилейные медали

Люблю тебя, аэропорт» - такие строки Антонины Васильевны Дунаевой, которая отработала на предприятии 39 лет, звучали на встрече с ветеранами в честь юбилея аэропорта «Архангельск».

6 февраля 2018 года в рамках празднования юбилея аэропорта «Архангельск» состоялась встреча актива ветеранов предприятия. Участники встречи пообщались с руководством предприятия, посетили экскурсию экспозиционно-выставочного отдела аэропорта «Архангельск». В торжественной обстановке активу ветеранов были вручены памятные юбилейные медали гражданской авиации.

К своим коллегам и старшим товарищам обратился генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян:

- Уважаемые ветераны аэропорта «Архангельск»! В течение 55 лет аэропорт динамично развивался и менял свой облик. В этом есть и Ваша заслуга. С каким «багажом» подошло наше предприятие к такой дате? На предприятии сегодня трудится более 500 человек. По результатам 2012 года аэропорт стал победителем конкурса Ассоциации «Аэропорт» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Аэропорт уделяет особое внимание сохранению истории гражданской авиации на Севере, продвижению малой региональной авиации. Для сохранения истории гражданской авиации Севера в 2017 году АО «Аэропорт «Архангельск» создал в своей структуре экспозиционно-выставочный отдел. К 55-летнему юбилею аэропорта по итогам 2017 года совершено уже 5 976 самолетовылетов, обслужено 783 тонны почты, 2 480 тонн грузов. К концу 2017 года аэропорт «Архангельск» поставил рекорд нового периода своей истории (с начала 2000-х): за год принял 893 560 пассажиров.

Мы с Вами вместе шли к этому рекорду. Спасибо от всего коллектива аэропорта «Архангельск» Вам за Ваш многолетний труд, неоценимый вклад в развитие предприятия! От всей души поздравляю Вас, уважаемые ветераны, с юбилеем гражданской авиации России, а также значимой круглой датой для нашего аэропорта «Архангельск». Желаю крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа! – такие слова звучали в тот вечер от руководителя.

Своими воспоминаниями поделились участники встречи. Соловьев Николай Алексеевич, возглавлявший предприятие с 1994 по1997 годы, сказал такие слова:

- В свое время нам не приходилось даже мечтать о том, что сегодня делает аэропорт. Скажу прямо: делается все, чтобы пассажирам было комфортно и удобно.

Теплый разговор ветеранов и руководства аэропорта о перспективах развития и истории предприятия продолжился за чашкой чая.

(фото из архива аэропорта «Архангельск»)

    

06 февраль 17:47 | : Будни

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