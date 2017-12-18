Архангельск: Парк за кинотеатром "Русь" побеждает

В администрации Архангельска подвели промежуточные итоги голосования за территории, подлежащие благоустройству в рамках программы по формирования комфортной городской среды.

В минувшую пятницу дополнительно стартовало онлайн-голосование на сайте администрации города. По данным на 17 часов 5 февраля через Интернет свое мнение высказали 11069 человек. Наметились три явных фаворита: парк на улице 23-й Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь» в Ломоносовском округе - 2993 голоса, набережная протоки реки Кузнечиха в Северном округе – 2924 голоса и сквер на пересечении улиц Куйбышева и Севстрой в Цигломени – 1929 голосов.

В пунктах сбора предложений проголосовали 7636 человек. Здесь тройка лидеров выглядит так: парк на 23-й Гвардейской дивизии – 1318 голосов, парк имени Ломоносова в Октябрьском округе – 1018 голосов и набережная протоки реки Кузнечиха – 675 голосов.

Предварительный этап отбора территорий продлится до 9 февраля. По его результатам будет отобрано восемь объектов (по одному от каждого округа) для финального голосования, которое состоится 18 марта.

Напомним, парк за кинотеатром «Русь» находится на контроле у главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока.