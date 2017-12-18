"Росстат": Из Санкт-Петербурга бегут больше и чаще, чем из Архангельска

«Росстат» представил следующие данные по убыли населения – в 2017 год Архангельскую область покинули более 38 тысяч человек, что на 4% больше показателей 2016-го.



Однако первые места в списке покинутых регионов занимают Санкт-Петербург (–166357 человек) и Ленинградская область (–61113). Именно туда, по наблюдениям редакции, чаще всего направляет свои стопы разочаровавшаяся молодежь Поморья. Так что всё относительно в этом… страннейшем из миров.

Также вызывают сомнения данные «Росстата» по средней зарплате в регионе. Она указана в размере 39 500 руб,, что очень напоминает среднюю температуру в той пресловутой больнице. Из комментариев пользователей: Очень хочется узнать у кого зарплата 39500! Явно не у воспитателей, учителей и медиков. Да и в торговле чего-то нет таких зарплат. А у знакомого в добывающей промышленности с конца 2017 года ровно пополам зарплата осела. Вопрос можно задать, а откуда же такие цифры? Ведь даже в министерствах подрезали зарплаты!

Самыми же привлекательными для миграции регионами остаются Москва и Московская область. По прогнозам, в 2018 году они примут солидарно более двухсот тысяч искателей лучшей доли. Впрочем, в обозримом будущем эта дверца, если и не прикроется, то ужесточит пропускной контроль.

(на фото: это он проложил молодежи дорожку отсюда)





