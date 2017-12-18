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Каким может быть туризм на режимных объектах... расскажет глава Северодвинска в эфире телеканала ОТР

Сегодня в 12:05 в программе «Большая страна» на телеканале ОТР глава Северодвинска обсудит с ведущей проекта, может ли развиваться туризм в моногороде корабелов и военных моряков.

Федеральная информационная площадка ОТР отражает все аспекты жизни в регионах, раскрывает возможности и потенциалы субъектов страны, а также крупных городов России.

Главным брендом Северодвинска по-прежнему остаётся строительство мощнейших кораблей военно-морского флота и это, безусловно, может привлекать туристов.
Но как развивать промышленный туризм, если оборонные предприятия города - режимные объекты, и попасть на них крайне сложно?

Помимо этого, Игорь Скубенко расскажет, какой экономический эффект город ожидает от того или иного проекта, какие достопримечательности могут привлечь туристов и как у нас развивается туристская инфраструктура.

 

05 февраль 11:58 | : Будни

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