Аэропорт "Архангельск": К юбилею с рекордом!

Уважаемые коллеги, пассажиры и гости Поморья, ветераны и руководители гражданской авиации!



9 февраля наша страна отметит юбилей гражданской авиации. Сегодня, 5 февраля, красивую дату - 55 лет - отмечает и наш «Аэропорт Архангельск»



К своему юбилею наше предприятие поставило рекорд нового периода своей истории (с начала 2000-х): за год мы приняли 893 560 пассажиров!





Воздушная гавань Севера динамично меняет свой облик: проводятся масштабные ремонтные и строительные работы, закупается новое оборудование, создаются современные комфортные условия для пассажиров.



Сегодня аэропорт «Архангельск» – это стабильно работающее предприятие на Севере России. В настоящее время в регионе создается единая сеть региональных аэропортов, и многое уже сделано. Возобновил свою работу аэропорт «Котлас», одним из значимых перспективных проектов является сохранение и развитие аэропортового комплекса в с. Лешуконское. В 2017 году реализован проект по приобретению объектов аэропортовой инфраструктуры на Соловецких островах, что позволит постепенно реализовать комплекс мер по совершенствованию инфраструктуры аэропорта, ремонту аэровокзала и искусственной взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент прорабатывается вопрос приобретения объектов аэропортовой инфраструктуры г. Мезень. В итоге, в Архангельской области появится единая сеть аэропортов с доступной авиацией.



Мы настроены на то, чтобы региональная авиация возродилась, чтобы жители Архангельской области имели возможность получать качественный и безопасный сервис в аэропортах Поморья.





От всей души поздравляю коллег, ветеранов с юбилеем гражданской авиации в России, а также значимой круглой датой и для нашего аэропорта «Архангельск». Желаю процветания и профессиональных достижений!



