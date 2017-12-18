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Митрополит Даниил: Негодяи - это, прежде всего, мы сами

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 4 февраля совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Это воскресенье — одно из подготовительных к Великому посту — называется неделей о блудном сыне.

За Литургией звучало евангельское чтение (Лк., 79 зач., XV, 11-32), содержащее известную притчу о том, как отец радостно принимает вернувшегося в родной дом сына после того, как тот расточил имение свое, живя распутно.

Когда блудный сын прожил все, стал нуждаться.  И придя в себя, он решил вернуться к отцу, покаявшись, что согрешил против него и против Неба, поэтому теперь недостоин называться сыном его.

Отец же увидел возвращающегося сына, когда тот был еще далеко, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею целовал его. Отец приказал рабам одеть сына в лучшую одежду, дать ему перстень на руку и обувь на ноги, привести откормленного теленка, заколоть его, чтобы есть и веселиться.

«Это простое, но очень проникновенное евангельское чтение, — сказал в проповеди митрополит Даниил. — Блудный сын — это каждый из нас, взявший то, что дал Бог: здоровье, ум, благодатные дары Духа Святого, полученные в Крещении. Однако, имея свободу, мы употребляем эти дары не чтобы служить Богу, а чтобы служить своим страстям. Так мы расточаем имение — часто впоследствии у нас не остается здоровья и сознание помрачается. Самое страшное, что Дух Святой покидает нас в результате нерадивого жительства. Мы начинаем чувствовать голод духовный — пустоту бессмысленной жизни при внешней сытости. Это легко понять, когда вокруг видим молодых людей, одетых, обутых, сытых, многие из которых заканчивают жизнь самоубийством или ходят квелые, нерадостные. Это и есть голод духовный, пустота сердечная. Это же пережил блудный сын. Но он пришел в себя, вернулся к отцу. И тот не сделал ему выговора, но принял! Притча говорит, что Бог всегда ждет любого грешника и готов его насытить. Телец упитанный в этой притче символизирует таинства Церкви. Евхаристия — наша духовная пища».

В этот день Церковь также празднует память Новомучеников и исповедников Церкви Русской. «Сегодня мы должны подумать, в результате чего наша страна уклонилась в свое время от истины, мы стали блудными сынами и дочерьми, — продолжил проповедь владыка. — Попавшись на обман, страна стала голодать духовно. Что стало происходить в сознании людей! Какая пустота, какое бесчинство! Почему большая часть наших соотечественников, которые, как и мы сегодня, стояли на богослужениях, исповедовались, причащались, затем в один момент стали уничтожать храмы, священников, иконы? Потому что приучились лишь внешне соблюдать обряды: пришел, холодно поисповедовался, причастился. Тогда было обязательно причащаться единожды в году. Что такое причащаться раз в год? Это как кушать раз в год! Это смерть! В таком коматозном состоянии был народ. В то время много ходило листовок. В частности, говорилось о том, какой негодный человек Иоанн Кронштадский, о том, что царь-батюшка первый блудник, а императрица — очередная блудница вавилонская. Такие вот брошюрки, листочки, газетенки. И  народ верил им, как когда-то Адам и Ева поверили диаволу. Не было у большинства людей внутреннего опыта соединения с Богом. Господь к ним приходил, но они спали в этот момент, были заняты чем-то другим».

Для того чтобы мы учились подлинной духовной жизни, по словам архипастыря, Церковь задолго до Великого поста призывает к покаянию, предлагая соответствующие богослужебные песнопения и чтения.

«Наступит первый день поста, некоторые из нас телом будут в храме, но где будет их сознание, их сердце? Невозможно сразу душу переформатировать, нужно время. Поэтому Церковь предуготовляет к этому спасительному подвигу, который заключается в покаянии, а не только в воздерждании от той или иной пищи. Будем думать о том, что нельзя жить обрядом, внешне читать молитвы, а внутреннее не иметь сокрушения, переживания о том, что  не можем начать жить духовно лучше. Не будем обращать внимания на информацию, которую приносит диавол, как когда-то Адаму и Еве в раю. Диавол показывает нам негодяев. Но таковы ли эти люди на самом деле, мы не знаем. Мы должны всегда говорить, что я знаю лишь одного негодяя — самого себя. Нам нет дела, что творится где-то там, нужно защищать свой участок от духовного врага, от диавола. Ныне день, который располагает нас к рассуждению, чтобы мы не повторили ошибок предков, чтобы не отвернулись от Бога», — завершил проповедь митрополит Даниил. 

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)

05 февраль 10:12 | : Будни / Верую

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