Спорт объединяет профессионалов авиации. К юбилею аэропорта "Архангельск"

3 февраля 2018 года в 12.00 во Дворце спорта профсоюзов в г.Архангельске состоялся товарищеский матч по мини футболу, в котором приняли участие команды АО «Аэропорт Архангельск», Архангельского центра ОВД и АО «Второй Архангельский объединенный авиаотряд».





Напомним, что с момента своего образования в 1963 году аэропорт «Архангельск» начал активно заниматься социальными программами. Был образован профсоюз предприятия, организованы первые туристические поездки, стали традицией общественные смотры, появилась «Доска почета». И всегда сотрудники аэропорта активно занимались спортом: лыжные гонки, плавание, шахматы, настольный теннис, футбол…





Вот и во время «юбилейной» товарищеской встречи команда аэропорта выступила достойно. Болельщики горячо поддерживали своих коллег, в честном поединке третье место заняла команда второго авиаотряда, второй стала команда центра ОВД, а перевес с самого начала матча был на стороне команды - юбиляра АО"Аэропорт Архангельск". Результат - первое место!





Но все же главный итог товарищеской встречи – полученный заряд энергии, общее сплочение и оптимизм!



