Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Обрезание в исламе, медицине и... еврейских анекдотах. Специально для архангельских журналистов и президента Татарстана Рустама Минниханова

Обрезание - удаление крайней плоти мужского полового органа. Согласно мнению некоторых богословов, обрезание близко к обязательному (ваджиб), или желательному (сунна) по мнению других предписанию Ислама. Обрезание мальчиков в Исламе называется "суннет", что еще раз подчеркивает важность данной предписания.

Религиозный смысл:

- обрезание – "символ" Ислама; - это следование пути Ибрахима (Авраама), отца пророков (мир им); - оно является критерием отличия мусульманина от последователей других религий (за исключением иудеев); - это выполнение предписаний Аллаха и Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Медицинские и гигиенические показания:

 - у тех, кто не совершил обрезание, под крайней плотью полового члена накапливается смегма. Эта жидкость является благодатной питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. После обрезания ободок головки остается открытым, что способствует поддержанию чистоты;

- обрезание также избавляет детей от опасности таких заболеваний, как фимоз и парафимоз;

- результаты проведенных в последнее время клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о положительном воздействии обрезания на здоровье мужчин. Ученые обнаружили, что у необрезанных мужчин чаще возникает воспаление мочеиспускательного канала. Инфекция поражает в первую очередь крайнюю плоть. Иногда в таких случаях приходится прибегать к обрезанию в медицинских целях. По данным же американских ученых, обследовавших свыше 200 тыс. мужчин, установлено, что инфекция мочеполовых путей встречается в 11 раз чаще у мужчин, не совершивших обрезание, чем у тех, кто прошел эту процедуру;

- согласно докладу Херцога и Альвареза, обрезание мальчиков спасает их от инфекций, которые могут привести в дальнейшем к развитию рака полового члена. Кроме того, врачи пришли к следующим выводам: - среди обрезанных мужчин вероятность заразиться СПИДом при гетеросексуальном контакте снижается в 8 раз;

- в 12 раз снижается вероятность инфекций мочеиспускательного канала; - у тех, кто был обрезан в детстве, никогда не бывает рака пениса (среди необрезанных заболевает один человек из 900);

- около 18 % необрезанных мальчиков в возрасте до 8 лет страдают заболеваниями половой сферы, которым не подвержены их обрезанные сверстники;

- у 1 из 100 мужчин возникает необходимость сделать обрезание во взрослом возрасте по медицинским показаниям (заметим, что взрослыми обрезание переносится гораздо тяжелее); - женщина, вступая в половые отношения с обрезанным мужчиной, имеет меньшую вероятность заболеть раком шейки матки.

Источник: интернет-издание «Ислам сегодня»

 

Еврейский анекдот на ту же тему:

-Ребе, зачем вы обрезаете моему мальчику крайнюю плоть?!

- Во-первых, это красиво…

 

Напомним, что на открытии мечети в Архангельске приглашённый к этому событию президент Татарстана Рустам Минниханов неудачно пошутил в адрес местных журналистов, которые, как ему показалось, обступили его слишком плотным кольцом - «Давай, отошли немножко… Какие вы непослушные! Надо обрезание делать тем, кто не слушается».

Также глава чужого региона обратился к своему архангельскому коллеге с предложением не сносить разваливающиеся деревянные дома, стоящие рядом с мечетью и, по мнению архангелогородцев, являющихся главным позором столицы региона - «Вот эти дома пусть не снесут, сохрани вот эту улицу, не дай Бог, чтобы снесли» (подробности на http://dvinatoday.ru/opinion/redaktsionnaya-kolonka/minnikhanov-nado-obrezanie-delat-tem-kto-ne-slushaetsya/)

Впрочем, часть наблюдателей считает, что еще легко отделались. Вот пригласили бы на открытие мечети президента Чечни Рамзана Кадырова…

 

04 февраль 12:07 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (31)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20