Обрезание в исламе, медицине и... еврейских анекдотах. Специально для архангельских журналистов и президента Татарстана Рустама Минниханова

Обрезание - удаление крайней плоти мужского полового органа. Согласно мнению некоторых богословов, обрезание близко к обязательному (ваджиб), или желательному (сунна) по мнению других предписанию Ислама. Обрезание мальчиков в Исламе называется "суннет", что еще раз подчеркивает важность данной предписания.



Религиозный смысл:

- обрезание – "символ" Ислама; - это следование пути Ибрахима (Авраама), отца пророков (мир им); - оно является критерием отличия мусульманина от последователей других религий (за исключением иудеев); - это выполнение предписаний Аллаха и Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Медицинские и гигиенические показания:

- у тех, кто не совершил обрезание, под крайней плотью полового члена накапливается смегма. Эта жидкость является благодатной питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. После обрезания ободок головки остается открытым, что способствует поддержанию чистоты;

- обрезание также избавляет детей от опасности таких заболеваний, как фимоз и парафимоз;

- результаты проведенных в последнее время клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о положительном воздействии обрезания на здоровье мужчин. Ученые обнаружили, что у необрезанных мужчин чаще возникает воспаление мочеиспускательного канала. Инфекция поражает в первую очередь крайнюю плоть. Иногда в таких случаях приходится прибегать к обрезанию в медицинских целях. По данным же американских ученых, обследовавших свыше 200 тыс. мужчин, установлено, что инфекция мочеполовых путей встречается в 11 раз чаще у мужчин, не совершивших обрезание, чем у тех, кто прошел эту процедуру;

- согласно докладу Херцога и Альвареза, обрезание мальчиков спасает их от инфекций, которые могут привести в дальнейшем к развитию рака полового члена. Кроме того, врачи пришли к следующим выводам: - среди обрезанных мужчин вероятность заразиться СПИДом при гетеросексуальном контакте снижается в 8 раз;

- в 12 раз снижается вероятность инфекций мочеиспускательного канала; - у тех, кто был обрезан в детстве, никогда не бывает рака пениса (среди необрезанных заболевает один человек из 900);

- около 18 % необрезанных мальчиков в возрасте до 8 лет страдают заболеваниями половой сферы, которым не подвержены их обрезанные сверстники;

- у 1 из 100 мужчин возникает необходимость сделать обрезание во взрослом возрасте по медицинским показаниям (заметим, что взрослыми обрезание переносится гораздо тяжелее); - женщина, вступая в половые отношения с обрезанным мужчиной, имеет меньшую вероятность заболеть раком шейки матки.



Источник: интернет-издание «Ислам сегодня»

Еврейский анекдот на ту же тему:

-Ребе, зачем вы обрезаете моему мальчику крайнюю плоть?!

- Во-первых, это красиво…

Напомним, что на открытии мечети в Архангельске приглашённый к этому событию президент Татарстана Рустам Минниханов неудачно пошутил в адрес местных журналистов, которые, как ему показалось, обступили его слишком плотным кольцом - «Давай, отошли немножко… Какие вы непослушные! Надо обрезание делать тем, кто не слушается».

Также глава чужого региона обратился к своему архангельскому коллеге с предложением не сносить разваливающиеся деревянные дома, стоящие рядом с мечетью и, по мнению архангелогородцев, являющихся главным позором столицы региона - «Вот эти дома пусть не снесут, сохрани вот эту улицу, не дай Бог, чтобы снесли» (подробности на http://dvinatoday.ru/opinion/redaktsionnaya-kolonka/minnikhanov-nado-obrezanie-delat-tem-kto-ne-slushaetsya/)

Впрочем, часть наблюдателей считает, что еще легко отделались. Вот пригласили бы на открытие мечети президента Чечни Рамзана Кадырова…