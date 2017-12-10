Позиция архангельского священника: Жениться надо по разуму, а не по чувству любви

Жениться надо по разуму, а не по чувству любви. Такое мнение высказал настоятель архангельского Свято-Троицкого храма протоиерей Алексий Денисов в ток-шоу «Позиция» на телеканале «Поморье».





«Потом, уже в браке, всю жизнь нужно учиться друг друга любить, — сказал отец Алексий. — Любовь — это умение относиться к другому человеку как к себе. Это в нас было заложено Создателем, а мы это потеряли, подобно тому, как человек теряет возможность ходить или пользоваться руками после паралича. После острого периода такому человеку приходится восстанавливать себя. И вот в таком положении в разной степени находимся мы все. Учиться любви нужно всю жизнь».





Отец Алексий призвал не путать чувство любви и саму любовь: «Это не одно и то же! Как не одно и то же чувство тепла и тепло, чувство света и свет. Чувство — это сигнал. Чувства телесные и душевные нас часто обманывают, сигнализируют неверно».





Выпуск ток-шоу посвятили обсуждению инициативы сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять неоформленные отношения к официальному браку.





«Когда люди вступают в детородные отношения, не создав семьи, это называется блуд, — сказал настоятель Свято-Троицкого храма. — Это смертельно опасный грех, это противоречит любви, потому что любовь не может быть без ответственности. Права даются для реализации обязанностей. В противном случае все начинает разрушаться. Нормы придумали не люди. Тот, кто создавал микроскоп, создавал его для конкретной цели. Нас создал Бог. Это объективная реальность, Он создал нас для определенной цели, если мы будем использовать себя как-то не по назначению, сами себя будем разрушать. Закон Божий — закон естества, если мы его разрушаем, разрушаем себя. Это верно и в личном плане, и по отношению к социуму. Если мы будем нарушать закон Божий, себе хуже сделаем. Законным Церковь считает брак, скрепленный государством. Потому что это свидетельство того, что человек берет ответственность перед государством за созданную семью».



