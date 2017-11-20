Северодвинск информационный. У Игоря Скубенко появился свой Ютуб-канал

Об этом глава Северодвинска сообщил на традиционной планерке с руководителями структурных подразделений городской администрации.

- Я завёл свой канал на ресурсе Youtube. Сейчас там уже размещено 18 видеозаписей о работе администрации Северодвинска и различные комментарии к значимым для города событиям, - рассказал Игорь Скубенко.

Он добавил, что появление видео на новой площадке повысит информационную открытость власти Северодвинска и сделает решения муниципалитета более прозрачными.

- Я хочу, чтобы все желающие знали, чем живёт администрация Северодвинска, что происходит в здании на Плюснина, 7 и какова позиция городских чиновников по тем или иным животрепещущим вопросам, - заявил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска предложил всем желающим подписаться на его канал.

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