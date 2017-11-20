Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск информационный. У Игоря Скубенко появился свой Ютуб-канал

Об этом глава Северодвинска сообщил на традиционной планерке с руководителями структурных подразделений городской администрации.

- Я завёл свой канал на ресурсе Youtube. Сейчас там уже размещено 18 видеозаписей о работе администрации Северодвинска и различные комментарии к значимым для города событиям, - рассказал Игорь Скубенко.

Он добавил, что появление видео на новой площадке повысит информационную открытость власти Северодвинска и сделает решения муниципалитета более прозрачными.

- Я хочу, чтобы все желающие знали, чем живёт администрация Северодвинска, что происходит в здании на Плюснина, 7 и какова позиция городских чиновников по тем или иным животрепещущим вопросам, - заявил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска предложил всем желающим подписаться на его канал.

Ставьте лайки!

 

02 февраль 17:41 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (21)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20