Игорь Скубенко: Всё, что вы хотели знать о туризме и комфортной городской среде

Глава Северодвинска дал интервью ведущим программы «Доброе утро, Поморье!» Сергею Николаеву и Елене Матвеевой.

Темой откровенного диалога стало развитие туризма в самом крупном моногороде городе Арктической зоны России - Северодвинске.

Игорь Скубенко напомнил, что развитие туристской инфраструктуры и привлечение в город корабелов гостей из других регионов РФ - одно из стратегических направлений в работе новой администрации города.

Отдельно остановились и на реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Игорь Скубенко рассказал, что уже определился с объектом, и отдал свой голос за благоустройство аллеи молодёжи.

- Я тоже проголосовал в ЦКиОМе за сосновый бор на Яграх. А можете назвать тройку лидеров голосования на данный момент? - спросил Сергей Николаев.

- Сейчас лидируют сквер у часовни Александра Невского, аллея молодежи и пляжная зона на Яграх. Я призываю всех жителей старше 14 лет прийти и сделать свой выбор за то место, которое город сможет благоустроить в 2018 году. Итоговое голосование по общественной территории и в городе, и во всем регионе пройдет 18 марта, в день выборов Президента России, - подчеркнул Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)