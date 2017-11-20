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Лямца - онежская деревня борется за звание самой красивой

Деревня на Онежском полуострове может стать четвертым сельским населенным пунктом из Архангельской области в Ассоциации самых красивых деревень России. 30 января ее посетили президент объединения Александр Мерзлов и член Союза фотографов дикой природы России Алексей Романов. Организаторами поездки выступили ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», Правительство Архангельской области и администрация Онежского района.

Перед выездом на полуостров, в понедельник, 29 января, Александр Валериевич в Визит-центре Парка в Архангельске встретился с директором заповедной территории Еленой Шатковской, первым заместителем главы Онежского района Андреем Вепревым и консультантом отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Татьяной Силинской. Все участники беседы в дирекции ООПТ согласились, что красота Лямцы достойна общероссийского признания.

«Я уже давно слежу за деятельностью Кенозерского национального парка. Меня восхищает ваша многолетняя работа по сохранению культурного и природного наследия Русского Севера», - отметил в разговоре Александр Мерзлов.

На следующий день, уже в Лямце, Александр Валериевич провел встречу с местными жителями, на которой рассказал им о деятельности Ассоциации и деревнях-участницах.

В начале беседы лямчане воспринимали информацию с определенным недоверием. Но после заверений гостя деревни, что никаких явных ограничений в жизни населенного пункта после вступления в Ассоциацию не произойдет, и решение это сугубо добровольное, его собеседники сменили настороженность на заинтересованность.

Сделать обстановку еще более расслабленной помог рассказ о тех плюсах, что может принести Лямце обладание «красивым» титулом. Подобное признание повысит статус деревни, поможет развитию территории через сферу туризма. Никаких финансовых вливаний в населенный пункт со стороны Ассоциации не предусмотрено, но благодаря ей у деревни появится дополнительная реклама и возможность попасть на карту мира – войти в Федерацию самых красивых деревень Земли.

После небольшой дискуссии, участники схода решили, что членство в объединении пойдет деревне на пользу.

После такой «вводной лекции» Ассоциация будет ждать от деревни решения сельского схода, на котором местные жители должны согласиться на вступление в объединение. Уже после их положительного решения, перспективы Лямцы по трем видам критериев (эстетические, архитектурные, историко-культурные) оценит выездная экспертная комиссия. Если все пройдет успешно – то деревню ждет инаугурация, установка у ее границ специального дорожно-информационного знака.

Напомним, что сейчас в Ассоциацию самых красивых деревень России уже входят Кимжа и Кильца из Мезенского района, а также Каргопольский Ошевенский погост (3 из 6 участников объединения). У Лямцы есть все шансы упрочить лидерские позиции Архангельской области по числу самых красивых деревень в России.

    

01 февраль 10:24 | : Будни

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