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Как проповедовать иностранцам? Опыт архангельского миссионера

Проповедь среди иностранцев, привлечение молодежи на приходы, проведение уроков в школе — опыт такой работы приобрел на Рождественских чтениях в Москве епархиальный миссионер священник Кирилл Кочнев.

«В Успенский храм Архангельска, где я служу, приходит много иностранных студентов. На форуме акцент сделали на проповедь среди китайцев и корейцев, однако я познакомился с людьми, которые работают на хинди и английском. Коллеги помогут мне найти общий язык со студентами из Индии», — рассказал отец Кирилл.

Также священник отметил калиниградский проект «Служба миссионерского сопровождения». «Это действительно работающая схема, благодаря которой на каждом приходе могут появиться миссионеры и просветители. Через соцсети приглашаются помощники. Им дают материал, по которому сдается экзамен. После приглашают новых ребят, с ними уже работают эти помощники. Так получается сплоченная команда людей», — пояснил священник. 

Также отец Кирилл участвовал в собрании миссионерской общины, которая объединит приходы, желающие заниматься проповедью в России или за рубежом.

«На секции, посвященной практической миссии, я узнал о том, как приходы работают в школах Москвы. Они разбирают темы из различных дисциплин — биология, литература, география — и вкрапляют в них библейский компонент, — пояснил отец Кирилл. — На конференциях получаешь много теоретической информации, возможно, ты никогда не сможешь применить ее на практике. Но самое главное на форумах — возможность общения в неофициальной обстановке, встреча с единомышленниками. Они готовы откликнуться, поделиться своими проектами, ими движет желание распространять веру».

(по материалам Архангельской епархии)

01 февраль 10:17 | : Будни / Верую

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