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"Город-котел и город-завод". Игорь Годзиш сравнил Архангельск с Северодвинском

В своём интервью изданию «Северный рабочий» (выйдет из печати в начале февраля) градоначальник Архангельска, проживший большую часть жизни в Северодвинске, размышляет, чем отличается областная столица от города корабелов:

Игорь Годзиш:

- Северодвинск – это город-завод, со своим ритмом жизни, строгостью и определенностью задач. Архангельск больше напоминает котел, в котором кипят события, он более разноплановый и свободный. При этом Северодвинск – город новый, и ему не свойственны проблемы Архангельска, связанные с незавершенностью строительства коммунальной инфраструктуры десятилетия назад, с огромным количеством аварийного жилья. Но все мы видим, насколько связаны между собой эти два города: бизнес, место работы и проживания, посещение культурных мероприятий, спортивные состязания – в каждой сфере можно наблюдать перекрёстный интерес архангелогородцев и северодвинцев.

31 январь 11:09 | : Будни

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