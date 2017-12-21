Это не диверсия! Архангельский снег окропила красненьким... хламидомонада

Ученые из Северного Арктического Федерального Университета разгадали тайну «красного» снега, периодически появляющегося на просторах Архангельской области, по поводу чего местные жители не раз поднимали тревогу.

Как выяснилось, это не происки НАТО, не проклятие Небес и не шутки инопланетян. Во всем виновата хламидомонада. Выражаясь по-научному, продукт жизнедеятельности определённого вида водорослей.

О непривычного вида снеге жители региона сообщали в течении нескольких лет. Причём они не видели, как красный снег падает, но замечали нетипичную окраску, когда он покрывал уже крыши домов. Преимущественно старой постройки, где скапливается солидная «снежная шапка».

Рассматривалось несколько версий подобного покраснения, грешили на рябину и лишайники, но всё-таки остановились на «Хламидомонаде снежной».

Опасности для жизни и здоровья граждан в этом явлении не установлено.