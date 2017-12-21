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"Совьетико туристо" на рынках капитализма. Продолжение заметок архангелогородца из Торонто

(окончание, начало здесь)
Не устали? Тогда продолжим.

Наконец пятерками отправляемся в путь. Встречаем идущими пятерками только северных корейцев, но они и сейчас также ходят.

Нам хоть одежду разрешали одевать по своему вкусу. Стоял октябрь, мы купались даже, и у меня на майке была в развязной позе девушка. Володя Монастырев выдал из своих запасов. Даже попрощались на всякий случай… мало ли что.

 Но я ведь в древнейших профессиях числился тогда, и руководитель архангельской группы Таня Щукина, которая в Штатах давным-давно живет, со вздохом сказала: "Делай что хочешь. Все рано, с такими выходками это твоя последняя поездка на Запад".

 Вот я и творил дела, но не один, а с котласским гаишным капитаном Джувеликяном.
Все равно Акоп в отставке давно уже. А делишки наши заключались в том, что суррогатные деньги-талоны, которыми расплачивались на борту теплохода в те времена, позволяли нам спиртные напитки на борту нашего лайнера-покупать только в открытой таре – бутылках, то есть.
Но армянское землячество это вам не советское. И земляки-армяне в баре продали нам несколько бутылок водки в закрытом виде, что категорически запрещалось делать. Вопросы не ко мне, а к системе тогдашней, которая и привела разрушению государства, которому исполнилось бы 95 лет. Читайте статью редактора Чертока и узнаете больше , что там не заладилось у СССР и привело к его распаду.

Мудрый Акоп посоветовал мне не спешить на туристический выход в Стамбул. Я послушался мудрого армянского совета и, пользуясь знанием "языка потенциального противника" - английского, по-прежнему трудного для российских туристов-земляков, прошел успешно пограничный контроль и пункт досмотра личных вещей.

Был такой и в греческом порту Пирей. Хорошо помню, был. Так что к стамбульской культурной программе советские туристы Харлов и Джувеликян были готовы намного лучше других. С лишними бешеными деньгами по тем времена – 30-ю американскими долларами на брата.

А дальше вышел снова конфуз турецкий. Юрист Главархангельскстроя, уже не комсомолка Тамара при примерке в турецком магазине дубленки явно переулыбалась продавцу этого дефицитного в СССР товара. Тот неправильно понял и пошло-поехало. Крики о помощи Тамары мне лично ничего хорошего не предвещали.

Но советские люди… сами знаете, комсомольцы тем более, были и остались в душе героями-рыцарями, побежали выручать Тамару. На мое замечание, де "не трогайте мою девушку" турок подозрительно ухмыльнулся. А вот Тамара впилась в меня мертвой хваткой, и я понял, что свои лишние доллары истратить втихаря не удастся.

Но Тамара слово дала партийное, она членом КПСС была уже тогда. Короче, вместе нам судьба выпала дубленки турецкие выбирать.

Вместе - так вместе. Я тогда сигаретами увлекался, и с собой была у меня "русская тройка"- коробка с 12 пачками сувенирных советских сигарет. А у Тамары ничего такого не было, только страх и желание больше на извилистых торговых улицах Истамбула не теряться.

Армянский товарищ мой Акоп по-английски испарился, видя, что я попал «под Тамару», от которой совесть моя комсомольская не позволяла избавиться. Мы с Тамарой и правда хорошо смотрелись, хотя у обоих к тому времени уже семьи были. Но ведь как не вспомнишь опять же "Бриллиантовую руку" и замечательные слова Лелика: «Нет такого семьянина…». Ну, а дальше ничего не было и быть не могло, и не отвлекайте меня от турецкого рассказа.

Магазин в дальней торговой улочке, подальше от "руссо туристо", оказался самым подходящим местом реализации своего преступного плана истратить лишние греческие водочные 30 американских долларов. На дворе стоял  октябрь 1983 года, и массовый постсоветский туризм еще только захлестнет Турцию через 10 лет. Не меньше.

А пока советские туристы были в Турции такой же редкостью, как в Архангельске сыновья племени Бонду, которые считают осуществление сексуальных отношений в присутствии своих соплеменников естественным действием природы. Типа нашей комиссарской теории "стакана воды", когда женщина была "тоже человеком". Не обижайтесь, прекрасная половина, Я вас люблю, но в данном случае говорю правду и ничего кроме правды.
Архангельская Тамара примеряла дубленку тщательно и казалось, что партийный работники тоже не так уж просты оказались. 10 контрабандных долларов у Тамары появились из того места, о котором ни один таможенник мира и догадаться не смог бы. Ну да ладно.

 Тамара купила женскую превосходную турецкую дубленку за 39 долларов и была просто счастлива. Я включил в торговые межгосударственные отношения все 12 пачек Русской Тройки и закурил одну в магазине молодого турецкого хозяина. Хозяин-турок, на удивление, говорил по-английски совсем неплохо. Оказывается, он учился в Штатах бизнесу полгода и был готов поговорить с советским  туристом  "за жизнь".

Время позволяло и про архангельскую зиму рассказать, уже пришедшую к нам в конце октября 1983 года. Проверь читатель, может и неправду говорю? 

Ну, а я с радостью поведал о том, что, мол, счастлив предложить турецкому другу сувенирные сигареты из Советского Союза. Упаковка красивая, но сигареты дерьмо, конечно, были. Лучше совсем не курить, это я вам как старший товарищ настоятельно советую.

И началась торговля. Турок одну цену назначает - я предлагаю поменьше. Турок пальцем щелкнул, и чай в пиалах принесли. Не наш это мир - торговаться, но пришлось. Денег-то мало американских всегда у советских было, даже у знаменитостей гастрольных, которых на Запад выпускали.

А у кого их много было - даже под расстрел подвести могли, как директора Елисевского магазина, фронтовика. В турецком магазине дошли до цены на женскую дубленку до 28 долларов. Больше хоть тресни цену турок не сбавляет. А уж коли с Тамарой
оказались вместе в одном магазине, то и суждено было мне только женскую одежду и купить. 11 долларов оставалось, когда понял я, что пора на пароход.

Оставлять было где-либо американские деньги, помимо гостеприимного хозяина, не было смысла. No sense. Вот этим и "купил" дружелюбного турецкого хозяина, сказав открыто ему о своих планах истратить весь свой денежный запас. Турок немного подумал и небрежно бросил мне женский зеленый кожаный плащ. Всё, мол, мы в расчете, и приветливо улыбнулся.

Улицу Нувоосмания стрит помню, а вот имя хозяина никак вспомнить не могу.

 На "Аджарию" мы с Тамарой поднимались под улюлюканье комсомольских туристов. Но не подумайте плохого. Моральный облик у меня всегда на высоте был. Просто народ кто ручку купил, кто календарь, а мы с Тамарой с большими баулами на борт нашего пароходика поднимались.

Но завистливая комсомольская братия не догадывалась, что чеки турок нам с Тамарой правильные выписал в полном соответствии с выданными советским банком 
" руссо туристо" американскими деньгами на покупки для дома для семьи.

Про возвращение мало что помню.  Одессу разве что, порт и ожидание 4 часа шмона таможенного. Еще вопросы. Много вопросов. Откуда. почем, кому, сколько?

Но у советских людей нервы крепкие, и уж только у другого туриста нашей группы капитана милицейского Сережи Потупина  в его
холостяцкой однокомнатной квартире пришли к одной мысли. Ну и что - снимали замок Ив, где граф Монтекристо бывал? Ну и что Марадону "живьем" в "Барселоне" в деле видели на футболе? Ну и что, коррида нас потрясла, а Мальта рассмешила своими смешными алюминиевыми деньгами и лилипутским  мальтийским Биг Беном.

Вот Греция и Турция нас порадовали по-настоящему. Ох, как порадовали, помимо культурных походов еще и активными бизнес-мероприятиями.

Хотя и слово "бизнес" в СССР эпохи Андропова под запретом было.

После поездки я достал в "Севере" любимом у знаменитого шефа Игоря Валентиновича ящик чешского пива (купить было невозможно), 2 бутылки водки и пришел капитану Потупину.

Был понедельник, единственный выходной у музыканта и неосвобожденного секретаря комсомольской организации Торгмортранс Харлова. Холостяцкая квартира Сергея стала быстро заполняться бутылками. "Ну чего ж ты сплоховал-то?"-, вдруг сказал милицейский капитан дружище Сергей. "Ты это о чем?"- сделал вид, что не понимаю вопрос комсомольца Потупина, Но оба мы понимали всё тогда, и, взяв гитару, я запел свою любимую до сих пор "Северную нашу широту" Алексея Мажукова.

Нисколько о прошлом не жалею, и пою песню эту для друзей до сих пор. И вам спою, если попросите, когда из Оттавы вернусь через 10 дней.

Владимир Харлов

30 январь 13:53 | : Будни

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