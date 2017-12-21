Догхантеры - берегитесь! Архангельская областная прокуратура ужесточила закон

Прокуратура Архангельской области информирует, что соответствующие изменения внесены в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ.

Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК РФ, теперь за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»); а также в отношении нескольких животных, срок лишения свободы составит уже от трех до пяти лет.

Федеральный закон вступил в силу 3 декабря 2017 года.

ИА RUSNORD не раз писало об участившихся в регионе случаях жестокого обращения с животными… и даже называло конкретные фамилии потенциальных живодеров.