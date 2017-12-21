Архангельский православный священник пришел в синагогу

Священник Игорь Горбань передал благословение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила участникам вечера памяти жертв Холокоста. Событие прошло в синагоге «Звезда Севера» в столице Поморья.

«Тема смерти в современном обществе табуирована, мы не видим ритуальных процессий, о смерти принято молчать, тем более принято молчать о страшных трагичных массовых событиях, — сказал отец Игорь. — Плохо, что мы не хотим отвлекаться от иллюзии счастливой жизни, мира и благополучия. Плохо, что боимся чужим горем разрушить мещанский глянец! Слава Богу, что подобные события обращают внимание на страшное, трагичное и кровавое. Надо помнить ошибки общества, которое будучи просвещенным и образованным, в угоду идее нацизма уничтожало миллионы людей. Будем сохранять память о черных днях истории. Если мы потеряем историческую память, не признавая страшных преступлений прошлого, фашистские настроения вновь наберут обороты».

Отец Игорь пожелал, чтобы памятные мероприятия носили более массовый характер: «Радостно, что здесь много молодежи. Хорошо, когда люди способны разделить горе, ведь защищаясь от боли, страха, смерти, ужаса, человек становится грубее. Но также он теряет способность ощущать радость и полноценно чувствовать жизнь».

Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day) утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Заседание открыл Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма.

(по материалам Архангельской епархии)